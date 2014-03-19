تأجيل نظر دعوى إنهاء خدمة كبار الصحفيين لـ13 مايو

أجلت الدائره الأولي، بمحكمه القضاء الاداري، نظر دعوي، التي أقامها المحامي سمير صبري، وتطالب بإلغاء قرارأحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، المنحل بإنهاء خدمه كبار الصحفيين، الذين تجاوزوا الـ 60 عاماً، لجلسة 13مايو المقبل.

وأضافت الدعوى التى حملت رقم 5549 لسنه 67 قضائيه، الي أن القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وابداعهم، وان القرار يدمر ثروه هائله من الكفاءه والخبره والمعرفه، حيث أن الغريب في هذا القرار انه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءه والمهنيه.

وذكرت الدعوي، التي إختصمت رئيس مجلس الشوري المنحل الدكتور احمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الاعلي للصحافه، ان هذا القرار وسيله لتصفيه الحسابات للاصوات المعارضه لتوريث الصحافه المصريه، وكذلك تصفيه المؤسسات القوميه ونقل هذه المؤسسات العريقه من الحزب الوطني البائد لحزب الاكثريه الجديد.