رئيس الوزراء ينعي شهيدي الوطن بالقوات المسلحة بعد مقتلهم بالقليوبية

نعى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء شهيدى الوطن من أبناء القوات المسلحة خبراء المفرقعات بسلاح المهندسين العسكريين، العميد الشهيد ماجد أحمد صالح، والعقيد الشهيد ماجد أحمد شاكر قللينى اللذين استشهدا فجر اليوم خلال عملية مشتركة مع الشرطة لمداهمة أحد الأوكار الإرهابية بالقناطر الخيرية بالقليوبية.

وتوجه محلب بخالص العزاء لأسر الشهيدين، داعياً الله أن يدخلهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء على أن الشهيدين ضحيا بروحيهما فداء لهذا الوطن، وقدما نفسيهما من أجل حماية أبناء هذا الشعب من كميات هائلة من المتفجرات والمواد الخطرة التى كان الإرهابيون ينوون استخدامها لحصد مزيد من أرواح الشهداء.

وأضاف محلب أن مصر لن تنسى أبداً تضحيات رجالها البواسل من قوات الجيش والشرطة الذين يسطرون بدمائهم الزكية ملحمة رائعة من البطولة والفداء دفاعاً عن مصر وشعبها العظيم، مشدداً على أن مصر بعون الله ستنتصر فى حربها ضد قوى الظلام والإرهاب بفضل رجالها الأبطال ومساندة الشعب لقوات الجيش والشرطة.