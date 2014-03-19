إصابة ضابط و4 مجندين في انقلاب سيارة شرطة بطريق نويبع طابا

أصيب ضابط شرطة و4 مجندين في انقلاب سيارة شرطة بطريق نويبع طابا في حادث انقلاب سيارة علي بعد ٥٠٠ متر من كمين البدن بنويبع بمنطقة المعجونة.

تلقي اللواء محمود الحفناوي مدير امن جنوب سيناء بلاغ يفيد انقلاب السيارة رقم 6483 التي تعمل في تأمين الطريق ، مما أسفر عن إصابة الضابط عمرو محمد وأربعة مجندين اخرين بإصابات خطيرة السيارة .

وانتقد شهود عيان عدم إصلاح الطريق الذي يخضع لإصلاحات منذ عامين ، وطالب أصحاب المخيمات في المعجونة بسرعة إصلاح الطريق حيث انه يؤدي لحوادث يومية ، وقد تم نقل المصابين لمستشفي نويبع العام.