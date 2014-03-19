تراجع منسوب النيل أمام السد العالي

سجل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالي اليوم الأربعاء تراجعا عن معدله أمس الثلاثاء بمقدار واحد سم حيث بلغ 44ر175 متر مكعب في مقابل 45ر175 متر مكعب.

وجاء في تقرير وزعته وزارة الموارد المائية والري اليوم الأربعاء أن “كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان بلغت 140 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية الإيراد اليومى الواصل للبحيرة 88 مليون متر مكعب”.

يذكر ان إيراد نهر النيل يختلف اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر, ويتراوح بين نحو 42 مليار متر مكعب في حده الأدنى و151 مليار متر مكعب في حده الأقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوي أمراً بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار في السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان في سنوات الايراد الكبير.

وعلى مدى اكثر من نصف قرن على إنشاء السد العالى ساهم ومازال يساهم في مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال مايخزنه – بطريقة آمنة – من مئات المليارات من الامتار المكعبة في اوقات الفيضان، حيث يتم استخدامها في اوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الاخرى في مجالات اقتصادية عديدة.

/أ ش أ/