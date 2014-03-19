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“الدعوة السلفية” تستعد لتنظيم معسكرات لمواجهة الفكر التكفيري

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“الدعوة السلفية” تستعد لتنظيم معسكرات لمواجهة الفكر التكفيري “الدعوة السلفية” تستعد لتنظيم معسكرات لمواجهة الفكر التكفيري

قال الشيخ عادل نصر مسئول الدعوة السلفية بالصعيد  إن الدعوة منذ شهور وهى تنظر عددا كبيرا من المعسكرات لشباب الدعوة لمواجهة الفكر التكفيرى والإلحاد لخطورتهما على المجتمع ومحاولة نشر الإسلام الصحيح مضيفا أن الدعوة دربت أكثر من ثلاثة الآلاف من شبابها لمواجهة هذه الأفكار المنحرفة والتكفيرية.

وأضاف نصر في تصريحات صحفية أن الحملة التي ستطلقها الدعوة السلفية بعنوان مخاطر تهدد المجتمع المصرى ” ستنتشر في جميع المحافظات خاصة وأن الدعوة عقدت 70 معسكرا للتدريب والارتقاء بكوادر دعوية لمواجهة الأفكار المنحرفة، مشيرا إلى أن الحملة سيتم تنظيمها بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف.

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