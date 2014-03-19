“النور” يضع اللمسات النهائية لانتخابات “المهندسين”

أعلنت اللجنة الهندسية بأمانة حزب النور بالإسكندرية عن عقد إجتماع اليوم الأربعاء بالتنسيق مع اللجنة الهندسية بالدعوة السلفية بالإسكندرية وذلك لحسم قرار المنافسة على مقاعد انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية والمزمع إجراؤها يومى 4 و 5 إبريل القادم .

وصرح المهندس إبراهيم عبد الغفار منسق اللجنة الهندسية بأمانة حزب النور بالإسكندرية أن الاجتماع سيشهد حضور عدد كبير من المهندسين والمهندسات المنتمين للدعوة السلفية وحزب النور بالإسكندرية لحسم أمر دعم قائمة فى انتخابات نقابة المهندسين بالاسكندرية أو الانسحاب من الانتخابات ووصف الإجتماع بالطارئ على حد قوله .

> وأعلنت اللجنة الهندسية أن الإجتماع سيعقد بقاعة المؤتمرات الملحقة بمسجد عباد الرحمن بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية بحضور كلا من :المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى بإسم الدعوة السلفية و محمود عبد الحميد العسقلانى عضو لجنة الحكماء بحزب النور ومسئول الدعوة السلفية بالإسكندرية و عبدالله بدران أمين حزب النور بالإسكندرية .