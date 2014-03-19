بالصور.. فرقة العرائس بالسودان تقدم أول عروضها في مهرجان مسرح الطفل بالمنيا

قدمت فرقة مسرح العرائس الممثلة لدولة السودان أول عروض فعاليات اليوم الثاني لمهرجان المنيا الدولي لمسرح الطفل ” ضي القمر ” المقام على مسرح الطفل والذى يستمر حتى 22 مارس.

حضر العرض اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا واللواء أسامة ضيف السكرتير العام والدكتور عصمت يحي رئيس المهرجان ومحمد مدحت وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من أطفال وطلاب المدارس بالمحافظة والوفود المشاركة بالمهرجان.

يذكر أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لوضع برنامج لحضور طلاب المدارس للعروض الفنية التى تقدمها الفرق الممثلة للدول المشاركة للتعرف على الثقافات المتنوعة .