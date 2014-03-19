أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. فرقة العرائس بالسودان تقدم أول عروضها في مهرجان مسرح الطفل بالمنيا

Google+ Print
بالصور.. فرقة العرائس بالسودان تقدم أول عروضها في مهرجان مسرح الطفل بالمنيا بالصور.. فرقة العرائس بالسودان تقدم أول عروضها في مهرجان مسرح الطفل بالمنيا

فرقة العرائس السودانية

قدمت فرقة مسرح العرائس الممثلة لدولة السودان أول عروض فعاليات اليوم الثاني لمهرجان المنيا الدولي لمسرح الطفل ” ضي القمر ” المقام على مسرح الطفل والذى يستمر حتى 22 مارس.

حضر العرض اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا واللواء أسامة ضيف السكرتير العام والدكتور عصمت يحي رئيس المهرجان ومحمد مدحت وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من أطفال وطلاب المدارس بالمحافظة والوفود المشاركة بالمهرجان.

يذكر أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لوضع برنامج لحضور طلاب المدارس للعروض الفنية التى تقدمها الفرق الممثلة للدول المشاركة للتعرف على الثقافات المتنوعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا