إطلاق أسماء 13 من شهداء القوات المسلحة والشرطة على المنشآت الحيوية بالمنيا

أصدر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا قراراً بإطلاق أسماء 13 من شهداء ضباط وأفراد قواتنا المسلحة والشرطة على عدد من المنشآت الحيوية القريبة من محل مولدهم تخليدا لذكراهم وتقديرا لما قدموه من تضحيات وإخلاص لعملهم ووطنهم.

تقرر إطلاق أسم الشهيد محمد أبو غنيمة على شارع تقسيم مصطفى حسن بمغاغة والمجند هشام عطا موسى على النصب التذكارى بقرية نزلة بنى خلف بمركز مغاغة وشنودة نصحى عطية على الشارع الكائن بتقسيم الأسطماطى بمغاغة وشادى رمضان أمين على مدرسة الناصرية الابتدائية ببنى مزار واسماعيل أحمد اسماعيل على مدرسة اعطو الابتدائية.

كذلك أسماء كلا من :مينا رفعت عازر على شارع الكائن بمدخل قرية قلوصنا سمالوط وحامد محمود على الوحدة الصحية بقرية صفط الغربية ومجدى سمير جرجس على الشارع المواجه لنقطة الشرطة بقرية الشيخ عبد الرازق والنقيب أحمد فتحى رمضان على شارع العزبى بمدينة المنيا وإيمن رمضان عبد العزيز على الشارع الكائن به محل إقامته بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص والرائد محمد جمال أبو حليقة على شارع نيوز بك بعزبة منشأة الفكرية أبو قرقاص والرائد أحمد محمد عبده على شارع الزمالك بمدينة الفكرية وضاحى عبد الوهاب عبد السميع على الشارع الواقع بمدخل الوحدة المحلية لمعصرة ملوي.