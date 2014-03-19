شفاء تلاميذ معهد ابتدائي بسوهاج من التسمم عقب تناولهم وجبة تغذية مدرسية

قال الدكتور علي خيري حراز، مدير مستشفى طهطا العام، إن جميع التلاميذ الـ14 الذين استقبلتهم المستشفى، الثلاثاء، الذين تسمموا بسبب وجبة «البسكويت» التي تسلموها بالمعهد قد خرجوا من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتماثلهم تمامًا للشفاء.

ومن جانبه، قال شومان محمد، مدير مكتب خدمة المواطنين بمنطقة سوهاج الأزهرية، إن التحقيق في واقعة تسمم التلاميذ سوف يبدأ بعد ورود نتيجة العينات التي تم أخذها من التلاميذ الذين حدثت لهم حالات التسمم والتي أرسلت إلى معمل مديرية الصحة بسوهاج.

وأضاف أنه «من المحتمل أن يكون سبب حدوث التسمم شراء تلك التلاميذ أطعمة أو مشروبات من باعة جائلين أمام المعهد، وليس البسكويت، لأن شعور التلاميذ بالإعياء حدث قبل توزيع الوجبات عليهم، وأنه يوجد بالمعهد 310 تلاميذ لم تحدث أي إصابة غير هؤلاء التلاميذ».

كان 14 تلميذًا بمعهد أبو سديرة الابتدائي الأزهري بناحية نزلة القاضي بمركز طهطا، قد أصيبوا بحالة إعياء شديدة وقيء مستمر، عقب تناولهم وجبة التغذية المدرسية «بسكويت»، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج.