إسبانيا تتصدر مشهد دوري الأبطال بـ3 فرق في ربع النهائي

إفي - أصبحت إسبانيا البلد الوحيد في أوروبا الذي تتأهل فرقه الثلاثة، أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، لتبرز في صدارة المشهد مقارنة بباقي الدول.

وأكمل ريال مدريد ليلة الثلاثاء تأهل الثلاثي الإسباني لدور الثمانية، بفوزه على شالكه في ملعبه سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لواحد، مكررا انتصاره بعدما سبق وانتصر في لقاء الذهاب بستة أهداف لواحد.

وانضم الفريق الملكي لجاره أتلتيكو الذي أطاح بميلان الإيطالي بالفوز عليه ذهابا في سان سيرو بهدف نظيف وفي العودة 4-1.

فيما أقصى برشلونة منافسه الإنجليزي مانشستر سيتي من البطولة بالفوز عليه في ملعب الاتحاد بهدفين نظيفين، وفي الإياب بملعب كامب نو 2-1 ، ليؤكد التفوق الإسباني في البطولة الأبرز في العالم على مستوى الأندية.

وينتظر أن يكتمل دور الثمانية غدا بتحديد المتأهل من مباراتي بروسيا دورتموند الألماني وزينيت الروسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني.

كان دورتموند قد وضع قدما في ربع النهائي بفوزه الكبير في روسيا 2-4 ، بينما سيسعى يونايتد لتحقيق معجزة التأهل وقلب تأخره في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين بملعبه أولد ترافورد.

وستحظى ألمانيا بمقعدين في ربع النهائي حال تأهل وصيف الموسم الماضي، دورتموند، ليلتحق بحامل اللقب، بايرن ميونخ، الذي أطاح بأرسنال من ثمن النهائي بالفوز عليه في إنجلترا بهدفين نظيفين والتعادل في ميونخ بهدف لمثله.

أما إنجلترا فربما ستكون حاضرة بممثل واحد، تشيلسي، بقيادة البرتغالي الداهية جوزيه مورينيو، الذي أطاح بجلطه سراي التركي بالفوز عليه ليلة الثلاثاء بهدفين نظيفين، بعد التعادل إيجابا بهدف لمثله في لقاء الذهاب، إلا إذا حقق مانشستر يونايتد المعجزة بقيادة مدربه الذي يواجه انتقادات شديدة، ديفيد مويس.

كما ستكون فرنسا حاضرة بممثلها العملاق باريس سان جيرمان الذي سحق باير ليفركوزن الألماني 6-1 في إجمالي لقائي الذهاب والعودة.

وينتظر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل بمدينة نيون السويسرية.