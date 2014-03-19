' إصابة خيسي هي أكثر أنباء العام حزنا '

إفي - بعث البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد برسالة إلى زميله خيسي رودريجيز، الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى خلال مباراة إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام شالكه الألماني.

وأكد كاسيميرو عقب مباراة الثلاثاء "إنني حزين جدا، فهو لاعب شديد الأهمية بالنسبة لنا. إلى جانب (إصابة شبيهة للألماني سامي) خضيرة هو أكثر أنباء العام حزنا، كلنا كلاعبين في الفريق إلى جوار خيسي، وأنا نقدم له كل مساندة".

وأضاف "سنفقد لاعبا مهما للغاية في الفريق. أتمنى أن يتعافى قريبا. لقد كانت فاجعة، والآن عليه أن يقاتل كثيرا كي يستعيد المستوى الذي كان عليه. لقد كان متألقا، يقوم بكل شيء على نحو جيد، والآن يتحتم عليه الكفاح كي يعود بهذا التوهج".

كان ريال مدريد قد أعلن إصابة خيسي رودريجيز بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة شالكه الألماني، التي انتهت بفوز الريال 3-1 في سانتياجو برنابيو، ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 9-2.

وتعرض خيسي (21 عاما) للإصابة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عقب تدخل عنيف من الخلف لمدافع شالكه، سياد كولاسيناك.