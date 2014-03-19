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' ريال مدريد سعيد بالفوز حزين على خيسي '

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' ريال مدريد سعيد بالفوز حزين على خيسي ' ' ريال مدريد سعيد بالفوز حزين على خيسي '

إفي - صرح مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني إيميليو بوتراجينيو، بأن إدارة النادي تشعر بالسعادة لتأهل الملكي إلى ربع نهائي بطولة دوري الأبطال، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالحزن لإصابة الواعد خيسي رودريجيز.

وفي تصريحات أدلى بها عقب فوز الريال أمس على شالكه الألماني بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي، قال بوتراجينيو إنه لا يمكنه أن يخفي حزنه على إصابة خيسي بعد أن أثبتت الأشعة أنه يعاني من قطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

وتعرض خيسي (21 عاما) للإصابة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عقب تدخل عنيف من الخلف لمدافع شالكه، سياد كولاسيناك.

وتعليقا على هذا الأمر قال بوتراجينيو: "هذا الأمر يعد مثالا على أن كرة القدم يمكن أن تشهد حدوث شيء سلبي في أي لحظة، لأن أسوأ شيء قد يحدث للاعب هو تعرضه للإصابة".

وفيما يتعلق بمباراة الريال أمام برشلونة يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الـ29 من الليجا، يرى بوتراجينيو أنها مباراة هامة لأن البرسا فريق قوي جدا "وسنرى ما سيحدث فيها".

ومن المعروف أن ريال مدريد يتصدر حاليا بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 70 نقطة، بفارق أربع نقاط عن غريمه الكتالوني صاحب المركز الثالث.

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