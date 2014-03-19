تيري: دروجبا مازال بين الأفضل على مستوى العالم

أكد جون تيري قائد نادى تشيلسي ان الفيل الايفوارى ديديه دروجبا لاعب جالاتاسراي مازال واحدا من أفضل لاعبي العالم، وذلك فى أعقاب المواجهة التى جمعت بين البلوز والنادى التركي يوم الثلاثاء فى اياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت اشادة تيري بزميله السابق فى تشيلسي على الرغم من فشل دروجبا فى التسجيل فى اللقاء الذى انتهى بفوز تشيلسى بهدفين نظيفين وصعوده لدور الثمانية من دورى الابطال بمجموع المباريتين 3-1؟

وقال تيري في تصريحات لـ"سكاى سبورت"، " لقد كان أمرا غريبا وحتى فى المباراةالاولى كان قويا للغاية".

وأضاف "حين تنطلق الكرة من حارس المرمى ومهما كانت قوتك فإنه لايمكنك أن تستخلصها منه وأعتقد أنه لايوجد من هو أفضل منه في العالم حيث أنه يقوم بدوره على أكمل وجه حتى الآن".

وأكد تيري أن دروجبا ما زال مصدر التهديد الكبير ويقدم أداء على أعلى مستوى وأنه كان يستحق تحية الوداع الكبيرة التي تلقاها من جماهير تشيلسي الليلة الماضية بعد اللقاء.