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5 أشياء تشعل صدام يونايتد وأولمبياكوس

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5 أشياء تشعل صدام يونايتد وأولمبياكوس 5 أشياء تشعل صدام يونايتد وأولمبياكوس

يدخل مانشستر يونايتد يوم الأربعاء صداما قويا أمام ضيفه اليوناني أولمبياكوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مباراة الأمل الأخير لديفيد مويس.

ويستعرض FilGoal.com لكم 5 أشياء تشعل صدام الشياطين الحمر وأولمبياكوس.

- مانشستر يونايتد فقد الأمل في كل البطولات المحلية حتى التأهل لدوري الأبطال بات أمرا معقدا، المشاركة في الموسم القادم باتت متعلقة بتحقيق معجزة محلية أو الفوز بدوري الأبطال.

- أولمبياكوس لم يسبق له وأن حقق الفوز على ناد إنجليزي في ملعبه، العملاق اليوناني ربما لا يحتاج الفوز للتأهل لكنه يسعى بالتأكيد لتفادي عودة معتادة للشياطين الحمر.

- مانشستر لم يتأهل لربع النهائي منذ 2011 في الموسم الذي وصل فيه للنهائي وخسره أمام برشلونة، الشياطين الحمر لا يتمنوا بكل تأكيد الاستمرار بعيدا عن الأدوار النهائية للموسم الثالث على التوالي.

- "وظيفة ديفيد مويس بأمان" ربما هي عبارة سمعتها بعد الاخفاقات الأخيرة للمدرب الاسكتلندي إلا أنه قد يكون مهددا بفقدان وظيفته في حال الخسارة مجددا أو الخروج الأوروبي على يد أولمبياكوس.

- أولمبياكوس أنهى السباق المحلي يوم السبت الماضي بعد أن توج بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة بـ5 أسابيع مبتعدا عن باوك بـ18 نقطة، مانشستر يونايتد في المقابل خسر أمام ليفربول 3-0 على ملعبه ووسط جماهيره.

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