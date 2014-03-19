مدرب هولندا: بايرن ميونيخ سيفوز بالثلاثية مجددا

أ ش أ - أكد لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا، أن بايرن ميونيخ الالماني يملك من المؤهلات ما يمكنه من تحقيق الفوزبثلاثية الدورى والكأس المحليين بجانب دورى أبطال أوروبا مجددا.

وقال فان جال الذى تولى فى السابق تدريب العملاق البافارى فى حديث لمجلة بيلد "سيكون من الصعب للغاية الفوز بالثلاثية مرةاخرى حيث لم يسبق لأى فريق ان فاز فريق بدورى الابطال مرتين لكننى اثق تماما فى فريق بايرن الحالى".

واضاف "الأمر الوحيد السئ هوأن نهائى بطولة دورى الابطال سيقام يوم 24 مايو ،هذا يعنى أننى ساكون بدون اريين روبن حين ابدأ الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم".

واكد فان جال الذى حقق نجاحات جيدة خلال توليه قيادة بايرن ميونيخ خلال الفترة بين 2009 و2011 أنه فخور بالنادي البافاري.

يذكرأن نادى بايرن ميونيخ تحت قيادة الاسبانى بيب جوارديولا اوشك على حسم بطولة البوندزليجا ويواصل مسيرته فى كاس المانيا كما صعد لدور الثمانية فى دورى الأبطال.