رونالدو: لا أرغب في الراحة .. أريد اللعب دائما

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الاسباني، أن مدربه كارلو انشيلوتي اتخذ القرار الصحيح باشراكه أمام شالكه في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز الملكي 3-1.

كان من المتوقع أن يجلس الدون على مقاعد البدلاء قبل اللقاء استعدادا لمواجهة برشلونة الأحد لمقبل، إلا أنه شارك فى اللقاء منذ البداية وسجل هدفين ليرفع رصيده من الاهداف فى البطولة الى 13 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن زلاتان ابراهيموفيتش صاحب العشرة أهداف.

وقال رونالدوفى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الاوروبى لكرة القدم "أريد أن العب، ولا احتاج للراحة، وانا فى حالة جيدة والمدرب الذى يتخذ هذه القرارات قرر أنه من الجيد بالنسبة لى أن اشارك فى اللقاء".

وأضاف " سارت الامور على مايرام وسجلت هدفين وساعدت فريقى على تحقيق فوز مهم للغاية لمواصلة طريقنا ويجب أن نستمرعلى هذا المنوال، فلننتظر ماذا سيحدث في المباريات القادمة".