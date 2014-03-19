تقارير - بورتو يستهدف ضم علي غزال الصيف المقبل

أشارت صحيفة (ريكورد) البرتغالية أن فريق بورتو يسعى لضم المدافع المصري الدولي علي غزال لاعب ناسيونال ماديرا الصيف المقبل ليعوض رحيل البرازيلي فيرناندو.

وكان علي غزال -22 عاما- قد انتقل لصفوف ناسيونال ماديرا العام الماضي قادما من وادي دجلة واستطاع أن يقدم أداء بارزا انضم من خلاله للمنتخب الوطني.

ووفقا للصحيفة فإن علي غزال قد لفت أنظار مانويل ماتشادو المدير الفني لفريق بورتو بعد الأداء الطيب الذي قدمه الموسم الماضي وهذا الموسم مع ناسيونال.

ويرتبط علي غزال بعقد مع ناسيونال ماديرا حتى عام 2017.

يذكر أن علي غزال قد سجل مشاركته الدولية الأولى أمام البوسنة مارس الجاري في المباراة الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.