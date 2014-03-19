خطفها ليعبر لها عن حبه في دبي

أقدم شاب آسيوي الجنسية، في الـ 27 من العمر ، على خطف فتاة آسيوية، من الشارع العام، وأدخلها إلى سيارته عنوة لهدف واحد هو أن يعبر عن إعجابه وحبه لها، حسبما ذكر موقع (24) الإخباري .

وبحسب الموقع فقد وجهت النيابة العامة في دبي صباح اليوم الاربعاء، أمام محكمة الجنايات، إلى الشاب تهمة خطف الفتاة، وهتك عرضها بالإكراه، لكن الشاب أنكر التهم، وادعى أن هنالك علاقة صداقة بينه وبين المجني عليها، وأنها صعدت إلى سيارته برضاها.

وقالت الفتاة في إفادة قدمتها بتحقيقات النيابة العامة أنها "كانت خارجة من مقر عملها، فشاهدت سيارة بيضاء تسير خلفها ببطء، وكانت تلحق بها، مبينة أنها خافت وحاولت الهرب، لكن المتهم نزل من السيارة وسحبها بالقوة إلى داخلها".

وأشارت إلى أنها "أخذت تصرخ " أنقذوني ... أنقذوني" لكن دون فائدة، مشيرة إلى أن المتهم أبلغها في السيارة أنه معجب بها، وطلب منها أن تشرب كوب من الماء كان موجوداً في السيارة لإزالة خوفها".

وأوضحت الفتاة أنها "أخذت بالصراخ على المتهم، وطلبت منه إنزالها، وأن لا يفعل بها شيئاً، منوهة إلى أن المتهم أوقف سيارته ثم قبلها على رأسها وأعادها إلى منزلها، وعندما نزلت إتصلت بالشرطة وأبلغتهم بالواقعة".