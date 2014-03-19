تألقي مع أطفالك في يوم الأم بطريقة "Mini Me"

في يوم الأم بحثنا عن أجمل الطرق التي يمكن للأمهات أن يتألقن بها مع أطفالهن، وقد لفتتنا طريقة "Mini Me" التي اعتمدتها النجمات في العديد من إطلالاتهن، وأطلقتها دور الأزياء المختلفة مؤخراً.

وتعتمد طريقة "Mini Me" على الاختيارات المتشابهة سواء بالخامات أو التصاميم، ومن الممكن أن تحتوي على اختلاف كبير ولكن بنفس الألوان، كما أطلقت محلات Mango مجموعة باسم "Mini Me" تحتوي على ملابس متطابقة للأطفال والسيدات، مما يتيح لك فرصة تجربة هذا الستايل في عيد الأم.

نقدم لك عدداً من النصائح التي يمكن أن تساعدك لتتألقي مع أطفالك بهذا الستايل الجميل:

- اختاري أزياء متطابقة كما في الصورة أعلاه، ولكن احرصي على اختيار المقاس المناسب كي لا تبدين كمن ارتدت ملابس أطفالها.

- يمكن أن تعتمدي هذا الستايل باختيار الأحذية المتطابقة أو الحقائب و الإكسسوارات بعيداً عن الملابس.

- إن لم تتقبلي طريقة "Mini Me" يمكن أن تجربي اختيار ملابس بنفس الألوان، ولكن في قطع وتنسيق مختلف، مثلاً: ارتدي قميصاً من الجينز مع بنطلون أسود بسيط، واختاري لطفلتك تنورة قصيرة باللون الأسود مع قميص أبيض وجاكيتاً من الجلد.

احتفلي بيوم الأم هذا العام، وتألقي مع طفلتك بطريقة "Mini Me".



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