أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

تألقي مع أطفالك في يوم الأم بطريقة "Mini Me"

Google+ Print
تألقي مع أطفالك في يوم الأم بطريقة "Mini Me" تألقي مع أطفالك في يوم الأم بطريقة "Mini Me"

في يوم الأم بحثنا عن أجمل الطرق التي يمكن للأمهات أن يتألقن بها مع أطفالهن، وقد لفتتنا طريقة "Mini Me" التي اعتمدتها النجمات في العديد من إطلالاتهن، وأطلقتها دور الأزياء المختلفة مؤخراً.

وتعتمد طريقة "Mini Me" على الاختيارات المتشابهة سواء بالخامات أو التصاميم، ومن الممكن أن تحتوي على اختلاف كبير ولكن بنفس الألوان، كما أطلقت محلات Mango مجموعة باسم "Mini Me" تحتوي على ملابس متطابقة للأطفال والسيدات، مما يتيح لك فرصة تجربة هذا الستايل في عيد الأم.

نقدم لك عدداً من النصائح التي يمكن أن تساعدك لتتألقي مع أطفالك بهذا الستايل الجميل:

- اختاري أزياء متطابقة كما في الصورة أعلاه، ولكن احرصي على اختيار المقاس المناسب كي لا تبدين كمن ارتدت ملابس أطفالها.

- يمكن أن تعتمدي هذا الستايل باختيار الأحذية المتطابقة أو الحقائب و الإكسسوارات بعيداً عن الملابس.

- إن لم تتقبلي طريقة "Mini Me" يمكن أن تجربي اختيار ملابس بنفس الألوان، ولكن في قطع وتنسيق مختلف، مثلاً: ارتدي قميصاً من الجينز مع بنطلون أسود بسيط، واختاري لطفلتك تنورة قصيرة باللون الأسود مع قميص أبيض وجاكيتاً من الجلد.

احتفلي بيوم الأم هذا العام، وتألقي مع طفلتك بطريقة "Mini Me".
 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي