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Jaeger LeCoultre تطلق مجموعة Hybris Artistica

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Jaeger LeCoultre تطلق مجموعة Hybris Artistica Jaeger LeCoultre تطلق مجموعة Hybris Artistica

كشفت دار الساعات العريقة "جيجر لوكولتر" Jaeger LeCoultre النقاب عن مجموعتها الجديدة "إيبريس أرتيستيكا"Hybris Artistica المؤلفة من اثنتي عشرة ساعة فريدة و ثمينة ترمز إلى تاريخ الدار في صناعة الساعات. يمثل كل موديل من الموديلات الاثنا عشر في مجموعة "هيبريس آرتيستيكا" مزيجاً لم يسبق له مثيل من التصميم و البناء التقني بالإضافة إلى فن صناعة الساعات و الحِرَف اليدوية المتقنة وذلك لتحقيق نقطة التوازن المعيارية التي تعبر بشكل كبير و واضح عن مستوى الاتقان في المصنع وعن أسلوبه. من خلال استخدام مواد جريئة و خيارات جمالية عالية، اعتمد المصنع على مواهب المعلمين الحرفيين فيه لتجنب المطبات و المعوِّقات التقنية. و قام بتقديم حركات الساعات و أقفاصها لتحقق أقصى متطلبات الجمال و الجودة، تماماً مثل رؤيته المتفردة التي مزجت بنجاح التقاليد الساعاتية و الابتكار لأكثر من 180 سنة.
إليك بعض القطع من مجموعة "إيبريس أرتيستيكا" الجديدة من "جيجر لوكولتر".

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