Jaeger LeCoultre تطلق مجموعة Hybris Artistica

كشفت دار الساعات العريقة "جيجر لوكولتر" Jaeger LeCoultre النقاب عن مجموعتها الجديدة "إيبريس أرتيستيكا"Hybris Artistica المؤلفة من اثنتي عشرة ساعة فريدة و ثمينة ترمز إلى تاريخ الدار في صناعة الساعات. يمثل كل موديل من الموديلات الاثنا عشر في مجموعة "هيبريس آرتيستيكا" مزيجاً لم يسبق له مثيل من التصميم و البناء التقني بالإضافة إلى فن صناعة الساعات و الحِرَف اليدوية المتقنة وذلك لتحقيق نقطة التوازن المعيارية التي تعبر بشكل كبير و واضح عن مستوى الاتقان في المصنع وعن أسلوبه. من خلال استخدام مواد جريئة و خيارات جمالية عالية، اعتمد المصنع على مواهب المعلمين الحرفيين فيه لتجنب المطبات و المعوِّقات التقنية. و قام بتقديم حركات الساعات و أقفاصها لتحقق أقصى متطلبات الجمال و الجودة، تماماً مثل رؤيته المتفردة التي مزجت بنجاح التقاليد الساعاتية و الابتكار لأكثر من 180 سنة.

إليك بعض القطع من مجموعة "إيبريس أرتيستيكا" الجديدة من "جيجر لوكولتر".