بالصور... Do and Don’t في إطلالات النجمات

نحرص دوماً على متابعة إطلالات النجمات العربيات والأجنبيات لنستوحي منهن موضة الموسم وطريقة ارتدائها في بعض الأحيان، ولنتعلم من أخطائهن في أحيان أخرى.

على كل سيدة أن تنتبه لنقاط جاذبيتها، وتحرص على إظهارها بالأزياء المناسبة، وبالرغم من أن النجمات يحصلن على مساعدة منسقين وخبراء مختصين، إلا أن ذلك لا يمنعهن من الوقوع في أخطاء تظهرهن بمظهر غير جذاب إطلاقاً.

في هذا الموضوع، تستعرض معك "سيِّدتي" عدداً من الإطلالات الجذابة التي يمكن أن تأخذي منها أفكاراً تناسب إطلالاتك، وإطلالات أخرى لنجمات أخطأن في الاختيار، ولم تكن إطلالاتهن جميلة كما يجب أن تكون.



نصائح مختلفة لتجنب الوقوع في أخطاء النجمات:

- اعرفي شكل جسمك ولون بشرتك، وابحثي عن ما يناسبك من تصاميم وألوان لتظهر جمالك. *يساعدك موقع "سيِّدتي نت" في تقديم العديد من النصائح فيما يخص هذا الموضوع.

- ابتعدي عن التقليد الأعمى، فما يناسب غيرك قد يظهرك بمظهر سيء وغير مناسب.

- لا تتردي في سؤال منسقي الملابس المختصين عما يناسبك، فهذا يوفر عليك الوقت والجهد.

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