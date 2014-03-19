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الكورة مش مع عفيفي – مفيش بديل.. لازم نكمل

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الكورة مش مع عفيفي – مفيش بديل.. لازم نكمل الكورة مش مع عفيفي – مفيش بديل.. لازم نكمل

أخطاء بالجملة.. وفي كل شيء.. لكن لا بديل عن الاستمرار، "الزمالك لازم يكمل".. هنا حلقة جديدة من برنامج الكورة مش مع عفيفي.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي تناقش هزيمة الزمالك بهدف من دون رد أمام المصري البورسعيدي، بعد أيام من التعادل مع تليفونات بني سويف.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن شِكل تاني.

لمشاهدة الحلقة:

ولمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

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فيديو اليوم السابع