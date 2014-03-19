إغاثة الأطباء تدعم لأسر المنكوبة من السيول بــ 3 ملايين جنيه

قالت لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء إنها تقوم بالتنسيق مع محافظى ومديرى الأمن ومديريات الشئون الاجتماعية والنقابات الفرعية للأطباء بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والأقصر وأسوان لتقديم الدعم المادى، بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، للأسر المنكوبة من السيول الأخيرة.

ومن المقرر، تقديم الدعم بمحافظة سوهاج لــ600 أسرة تقريباً بقيمة 600 ألف جنيه، يوم الخميس الموافق 20 مارس، بإدارة الشئون الاجتماعية ببندر ساقلته، بالإضافة إلى قرى مركز طهطا حيث يقدم لـ 16أسرة، بقيمة 16 ألف جنيه، يوم الجمعة 21 مارس.

وتحظى قرى مركز طما، بالدعم أيضاً لـ 6 أسر بقيمة 6000 جنيه يوم الجمعة 21 مارس، وفى محافظة أسيوط، سيتم دعم 2300 أسرة منكوبة تقريباً بقرى مركز البدارى بقيمة مالية إجمالية 2 مليون جنيه، ومائتى ألف جنيه، وفى محافظة الأقصر سيتم دعم 30 أسرة منكوبة بقيمة 30 ألف جنيه تقريباً.

بينما فى محافظة أسوان سيتم دعم 40 أسرة منكوبة بقيمة 40 ألف جنيه.