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وزير الزراعة: الحكومة حريصة على حل مشاكل شركات استصلاح الأراضى

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وزير الزراعة: الحكومة حريصة على حل مشاكل شركات استصلاح الأراضى وزير الزراعة: الحكومة حريصة على حل مشاكل شركات استصلاح الأراضى

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حرص على علاج المشاكل التى تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، والنهوض بها، مما سيكون له دور كبير فى مشروعات التنمية الزراعية.

وقال أبو حديد، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تم حصر كافة المشاكل الخاصة بالشركة، عن طريق عدد من اللقاءات تم عقدها مع مجلس إدارة الشركة، للاستماع إليهم، وتم عرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة علاج الأزمة.

كما صدر قرار وزارى من وزارة التنمية المحلية والإدارية لتشكيل لجنة لدراسة وبحث الأوضاع التنظيمية والوظيفية ومشكلات العاملين بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، بحيث تقوم اللجنة أيضا بدراسة وبحث مشاكل زيادة ومطالب العمالة بالشركة، وتعذر سداد مستحقات العاملين وتفاقم المديونية الخاصة بها، واقتراح آليات إعادة هيكلة وحل مشكلات العمالة بها.

يأتى ذلك بناء على مخاطبة وزير الزراعة لوزير التنمية الإدارية، بعد قرار اللجنة الوزارية لإتمام ما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأن معاونة تلك الشركات، وعلاج مشكلاتها.

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