الداخلية : ارهابيو "عرب شركس" كانوا يسعون لزعزعة استقرار الدولة

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن التشكيل الارهابى التى داهمته القوات الامنية اليوم بقرية عرب شركس بالقليوبيه كان يسعى لزعزعة استقرار وأمن الدولة، مضيفا أن اجهزة المعلومات كانت تواصل الليل بالنهار لتحديد العناصر الارهابية وجمع التحريات حول مكان اختفائهم.

وتابع:" أن القوات الامنية تقوم الان بتمشيط المنطقة وحصر كافة المضبوطات بعد أن أسفرت تلك المواجهات عن مصرع 5 وضبط 4 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابطين من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين، بالقوات المسلحة، وإصابة ضابط من العمليات الخاصة بالأمن المركزى بطلق نارى".

وأضاف"عثمان" خلال اتصال هاتفى لفضائية"المحور"، اليوم الاربعاء، أن القوات الامنية مستعدة لمواجهة اى تداعيات والسيطره عليها، قائلا:"لن تسمح القوات باى مسيرات او تظاهرات اى خروج على القانون من شأنها تهدد أمن وسكينة المواطنين".

وأردف:" مجموعات قليله من عناصر الأخوان حاولت الوصول لمنطقة رابعة العدوية ولكن القوات الامنية تصدت لها وهناك استعدادت لتحقيق أمن البلاد بالتنسيق مع القوات المسلحة".