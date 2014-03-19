استمتعي بالقراءة مع تطبيقي GoodReads وWattpad

إذا كنت من عشّاق القراءة، "سيدتي نت" يُطلعك على أشهر تطبيقين عليك تحميلهما، على جهازك اللوحي، أو جوّالك:

GoodReads

أُطلق هذا التطبيق الرائد في العالم سنة 2006. وبالرغم من أن معظم الكتب المضافة ليست باللغة العربية، إلا أنّ هذه الشبكة الاجتماعية قد حصدت آلاف المستخدمين العرب عبر تمكين إضافة الكتب باللغة العربية وكتابة المراجعات وإنشاء المجموعات وإجراء النقاشات والتشارك في ما بينهم.

من خلال الدخول إلى حسابك الخاص على "الفيس بوك"، يمكنك إضافة الأصدقاء ومتابعة المؤلفين والكتّاب لمتابعة أحدث المواضيع، فضلاً عن قراءة المراجعات الجديدة للكتب.وتُعتبر المكتبة الشخصيّة إحدى أكثر ميزات هذا التطبيق الأكثر جاذبيّةً، حيث يمكنك إضافة الكتب التي قرأتها، وتلك التي ترغبين في قراءتها لاحقاً.كما أنّ كلّ كتاب تُضيفينه إلى مكتبتك يمكنك تقييمه أو تدوين الصفحة التي وصلت إليها (على رفّ Currently Reading).

وإذا كنت عضواً في نادٍ للقراءة أو منظّمة تُعنى بالكتب، فإنّ GoodReads يوفّر ميزات خاصّة، يمكنها مساعدتك في الترويج للكتب وتفعيل النقاش، عبر:

1- Groups

يمكنك إنشاء مجموعة باسم نادي القراءة أو المنظمة لاستضافة نقاشات الكتب.

2- Events

يمكنك دعوة أعضاء المجموعة إلى حضور المناسبات التي تقيمينها على صفحتهم. ولكن هذه الميزة غير متوافرة لتطبيق الهاتف، ويجب العمل عليها من نسخة الكمبيوتر.

3- Most popular

تمكنك من الاطلاع على ما يقرأه من هم على قائمة الأصدقاء لديك وتكوين فكرة عن الكتب الأكثر رواجاً ضمن دائرتك.

Wattpad

هو تطبيق مخصّص لمحبّي الكتب، ليس فقط لأنه يمكن المستخدمين من تحميل كتبهم المفضّلة ومشاركتها مع الآخرين، ولكنه يتيح أيضاً نشر كتابك الشخصيّ مجّاناً.يشجّع الفريق عبر Wattpad رواية القصص والكتابة، إذ يقوم الأعضاء بمراجعة قصتك والموافقة عليها لإبرازها تحت تصنيف القصص المختارة.

إذا كانت قصتك جذابة، وحصدت أصواتاً عالية من قبل المستخدمين، فسيتمّ نشرها تحت "What’s Hot List".

ويمكنك إيداع ملاحظاتك الشخصية على أيّ كلمة أو جملة من الكتاب أثناء القراءة. هذا خيار قيّم، لأنّ قراءة الكتب الورقية يعنى عادة الاعتماد على الذاكرة في تنظيم الملاحظات، مما يؤدّي إلى نسيانها، إذا لم تقومي بتدوينها.