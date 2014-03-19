جراحة تكميم المعدة تعيد الرشاقة لنجوم الكويت

يتسابق النجوم الكويتيون على إنقاص أوزانهم بواسطة عمليات جراحية، بعد أن تبدّلت معايير الأدوار والشخصيات، لا سيما الشخصيات الكوميدية، إذ لم يعد نجاحها مرتبط بالأحجام الضخمة والحركات الثقيلة، بل أصبح الاهتمام أكثر بالإطلالة، في وقت اتّسعت رقعة هذه الظاهرة لتشمل أيضاً ممثلي التراجيديا والمغنين.

"سيدتي نت" يرصد لك أهمّ التحوّلات التي طرأت على حياة بعض نجوم الساحة الفنية الكويتيّة:

اشتهرت الفنانة هيا الشعيبي بخفة ظلّها، برغم وزنها الثقيل الذي قرّرت التخلّص منه، فتوجّهت إلى دبي لإجراء جراحة تكميم المعدة.وقد تشاركت الشعيبي وجمهورها تفاصيل عمليتها، بدءاً من تاريخ دخولها المستشفى مروراً بأحرج اللحظات، وصولاً إلى خروجها سالمة من المستشفى.

وينطبق الأمر نفسه على الفنان عبد العزيز المسلم الذي لجأ إلى هذه الجراحة أيضاً، وفقد الكثير من كيلوغرامات وزنه، وتغيّرت حياته تماماً، وبات يرى أنّ المرحلة الراهنة تشهد تحوّلاً جديداً على صعيد الأدوار التي يقدّمها.وكذلك، قام شقيقه عادل المسلم باعتماد الخطوة نفسها، وهو الذي تغيّرت وجهة نظره إلى الحياة 180 درجة، عقب فقدانه أكثر من نصف وزنه! وقد أفاد "سيدتي نت" بأنّ طموحاته زادت واختلفت نظرته إلى أمور عدّة.

وبرغم أنّها تكتّمت على الموضوع، إلا أنّ تغيّر شكل النجمة هدى حسين المفاجئ كشف حقيقة لجوئها إلى جراحة التكميم، التي لقيت استحسان جمهورها، فيما نالت إطلالتها الجديدة إشادة أيضاً.

أما الفنان الشاب محمد الحملي، فقد أصرّ على مجاراة الآخرين في مواجهة وزنه، برغم رشاقته وانسيابية حركته على خشبة المسرح. وقد أجرى عملية تكميم المعدة وخسر كثيراً من وزنه ليزداد توهّجاً على المسرح.

وبالنسبة إلى النجمة إلهام الفضالة التي أحبّها الجمهور بهيئتها الجديدة، فقد خلعت هي الأخرى رداء الوزن الزائد، وبدت في إطلالتها الجديدة أقرب إلى فتاة في العشرينات من العمر، بعد أن أجرت جراحة التكميم.

ومن جهته، تخلّص الفنان نبيل شعيل من بعض وزنه، عقب الوعكة الصحيّة التي ألمّت به، وأجرى على إثرها جراحة في العمود الفقري، فيما سبق له النفي أن يكون قد أجرى جراحة التكميم، موضحاً أنّه استغلّ إجراء الجراحة في الظهر ليعتمد نظاماً غذائياً قاسياً خلّصه من بعض وزنه.

وأخيراً، انغمس الفنان جمال الردهان بمفهوم الرشاقة، وتكتّم على تفاصيل عملية جراحة التكميم إلى أن فاجأ الجمهور في عيد الفطر المنصرم من خلال مسرحيّته "مصاص الدماء 2"، حيث أطلّ بـ "لوك" مختلف تماماً، كان بمثابة مفاجأة لمحبّيه.وقد أكّد الردهان أنّ حياته اختلفت عن السابق، وأنّه لن يتوقّف عند هذا الحدّ، وإنما سيسعى للحفاظ على رشاقته.

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