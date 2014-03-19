شجون الهاجري تتعرّض لحادث سير والتصوير ممنوع

كما سبق وكشفت "سيدتي نت" مؤخراً عن استعداد الفنانة شجون الهاجري لتصوير برنامج تلفزيون الواقع يستعرض مشوارها الفني، انتهى المخرج جابر الحربي من تصوير حلقات برنامج «This me» الذي يقع في 13 حلقة ويسلط الضوء على حياة الهاجري.

أغلب حلقات البرنامج كما سبق وأشرنا في خبر سابق ستصوّر في منزل شجون لرصد تفاصيل حياتها اليومية، برفقة كل من الفنانة فاطمة الصفي والفنانة ياسه. ويشارك في حلقات هذا البرنامج عدد من الفنانين مثل بشار الشطي وعلي كاكولي وحمد أشكناني وآخرون، وهو إنتاج خاص للفنان بشار الشطي ومي الصالح ومن كتابة هبة مشاري حمادة، التي اتبعت أسلوباً جديداً يناسب فكرة البرنامج التي تعتمد في الأساس على تلفزيون الواقع.

البرنامج يرصد حياة شجون بكل تفاصيلها وهو من نوع تلفزيون الواقع وتم تصوير أغلب حلقاته في بيت شجون، حيث تظهر بتلقائيتها وعفويتها في مواجهة الصعاب التي تواجهها، من خلال حلقات البرنامج التي صورت بسريّة تامة.

ويجري حالياً التفاوض مع العديد من الفضائيات لبحث أيها ستقوم ببث البرنامج وذكرت مصادر أن محطة MBC الاقرب للفوز بعرض البرنامج .

"سيدتي نت" حضرت أحد مشاهد تصوير البرنامج، بيد أنّ المخرج جابر الحربي اعتذر عن السماح لنا بالحضور والتصوير إلا بعد موافقة بشار الشطي، الذي لم يرد على إتصالاتنا طوال ثلاث ساعات.

وكان المشهد عن تعرض شجون لحادث مروري مروّع، وتهرع لها كل الفنانتين فاطمة الصفي والياسة .

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