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تظاهر عشرات من طلاب الإخوان بكلية الهندسة بجامعة المنوفية‎

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تظاهر عشرات من طلاب الإخوان بكلية الهندسة بجامعة المنوفية‎ تظاهر عشرات من طلاب الإخوان بكلية الهندسة بجامعة المنوفية‎

جامعة المنوفية

نظم العشرات من طلاب جامعة المنوفية من المنتمين لجماعة الإخوان مظاهرة إحتجاجا على ما أسموه الانقلاب العسكرى على الشرعية ورفض قرار عودة الحرس الجامعى.

وقام الطلاب بالتظاهر أمام الباب الرئيسي لكلية الهندسة بشبين الكوم رافعين لافتات مكتوب عليها ” لسه الطالب هو الحل.. مهما شاف من العسكر ذل” وشعارات رابعة مطالبين بالافراج عن زملائهم المعتقلين.

ردد الطلاب هتافات منها “إحنا الطلبة ولينا إرادة مين عينكو علينا يا سادة” و”هاتوا أخواتنا من الزنازين” يا حرية فينك فين أمن الدولة بينا وبينك ، “اضرب واقتل واسجن فينا كل رصاصة بتقوينا، مش عاوزين في الجامعة عتاولة يسقط يسقط أمن الدولة، اكتب على سور الزنزانة حكم العسكر عار وخيانة”الداخلية بلطجية، يعنى اية ظابط دخلية ، يعنى عيل فاشل فى الثانوية “لسه الطالب هو الحل.. مهما شاف من العسكر ذل”، “اقتلوني واعتقلوني.. مش هتشوفوا الخوف في عيوني.

و تظاهر العشرات من المنتمين لجماعة الاخوان بقريه الخطاطلة بالسادات وفقا لبعض الدعوات بالتظاهر يوم 19 مارس وانصرفوا قبل وصول قوات الامن.

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