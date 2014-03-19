قوات حرس الحدود تلقي القبض على 3 مهربين بالوادي الجديد‎

تمكنت قوات حرس الحدود من القبض علي 3 من المهربين بمنطقة جنوب مركز الفرافرة بالوادي الجديد .

تم إلقاء القيض على 3 من المهربين وهم ” يوسف . م . د ” من ألضبعه بمطروح و ” عثمان . د . ع ” من الضبعة بمطروح و ” نصير . ر . ك . ع ” من الحمام بمطروح، اثناء محاولتهم إدخال بعض المواد المخدرة وبعض السجائر مجهولة المصدر إلي البلاد وتمكن حرس الحدود من ضبطهم وبحوزتهم سيارتين دفع رباعي بدون لوحات معدنية، و16 كرتونه من مخدر الترامادول تحوي 800 ألف قرص مخدر، وكذلك 90 كرتونة سجائر أصناف مختلفة تحوي 4500 قاروسة سجائر.

تم تحرير المحضر اللازم ، وتم ترحيل المتهمين لنيابة أسيوط العسكرية التي تباشر التحقيقات.