البابطين وهاشم الرفاعي والإخوان || بقلم ثروت الخرباوي

منذ عام أو أقل كنت في زيارة لدولة الكويت لحضور مؤتمر ثقافي كبير، وعلى هامش المؤتمر قام الشاعر الكبير عبدالعزيز البابطين باستضافتنا أعضاء المؤتمر في أمسية ثقافية، تحدثنا فيها وبث كل الحاضرين شجونهم، وطاف بنا الحديث حول هموم الوطن الثقافية والفكرية، وسقطات خطاب الاسلام السياسي، والحقيقة أنني أعجبت بالدور الكبير الذي تؤديه الكويت منذ سنوات بعيدة في مجالات الثقافة والفكر، خاصة أنني وجيلي وأجيال سبقتني تربينا فكريا على أعداد مجلة «العربي» الشهيرة التي كنا ننتظرها على أحر من الجمر، وكان الجهد الثقافي والفكري الذي تبذله مؤسسة البابطين تعجز عن القيام به دول.

> وفي نهاية الزيارة أخذت نسخة الكترونية من موسوعة البابطين لشعراء العربية، ومع هذه الموسوعة عشت أجمل وأرقى الأيام، وفيها قرأت أشعار أحد أهم شعراء مصر والعرب، شاعر مات قتيلا وهو في ريعان الشباب، هو هاشم الرفاعي، ولعل البعض يعرفه من قصيدته الشهيرة «رسالة في ليلة التنفيذ» وحين كنت في معراج الشباب الأول كان الاخوان يتحدثون عن ان الشهيد هاشم الرفاعي هذا كان من الاخوان، ودلس البعض منهم فقالوا ان قصيدته رسالة في ليلة التنفيذ كتبها قبل اعدامه لأنه من الاخوان، والغريب أننا كنا ونحن في الاخوان نصدق هذا الكلام على الرغم من أنه كان من المتاح ان يعرف أي واحد منا الحقيقة! والحقيقة ان هاشم الرفاعي هذا كان خصما للاخوان، وكتب العديد من القصائد يهجوهم فيها، وكان من وقع هذه القصائد ان قتله ابن عم له ينتمي الى جماعة الاخوان ! فانظر كيف يتحول من قتلوه الى شاعر اخواني تم اعدامه وكتب قبل الاعدام قصيدته الأشهر «ليلة التنفيذ».

> كان هاشم الرفاعي قبل قتله قد بدأ يشق طريقه في دنيا الأدب وعالم الشعر حتى تسنم ذروة الابداع بلا منازع يبزه من جيله أو من أجيال سبقته.. ويقول الباحثون والنقاد انهم لم يعرفوا قصيدة تتبعها الشعراء وكتبوا على منوالها كقصيدته (رسالة في ليلة التنفيذ) فقد أحصى أحد النقاد أكثر من مائتي قصيدة كتبها العشرات من الشعراء بنفس نسق قصيدة الرفاعي السامقة بمعناها ومبناها.. تلك القصيدة التي قال فيها:

> أبتاه ماذا قد يخط بناني

> والحبل والجلاد منتظران

> هذا الكتاب اليك من زنزانة

> مقرورة صخرية الجدران

ولد هاشم الرفاعي في منتصف مارس من عام 1935 في أنشاص الرمل من محافظة الشرقية حيث ينتهي نسبه الى الامام أبي العباس أحمد الرفاعي الذي أسس الطريقة الرفاعية في القرن السادس الهجري.. وكان ان التحق عام 1947 بمعهد الزقازيق الديني.. ومن هذا المعهد كانت أولى قصائده المبكرة وهو في السنة الثانية الابتدائية الأزهرية وكانت عن (جرح فلسطين).

> وفي عام 1956 تخرج الفتى من معهد الزقازيق الديني حيث شكلت فترة الدراسة معالم شخصيته وصقلت مواهبه حتى فاق في شعره كبار شعراء عصره.. كان هذا هو شاعر الوطن الذي لم يكن بعيدا عن قضايا أمته، لذلك احتفى به النظام الناصري حيث تم تكريمه في عيد العلم الذي كان ينعقد كل عام، ونشأت صلة قوية بين الرفاعي وبين أعمدة الأدب في عصره، ومن موقعه كشاعر للثورة شن حربا قوية ضد جماعة الاخوان التي خدعت الكثير من الشباب، ومن أسف كان أحد من استلبت الجماعة عقله أحد أقاربه الذي نقم عليه قصائد الهجاء التي نظمها ضد تلك الجماعة الارهابية، وفي ذات الوقت كان هذا الشاب الاخواني يطمع في ان يصل الى مكانة ما فوجد هاشما يبزه ويسبقه، فأعمل الحسد معاوله حتى قام هذا الأثيم وحمل سكينا أخفاها في طيات ملابسه حيث فاجأ شاعرنا وطعنه غيلة وغدرا فسقط مضرجا في دمائه في يوليو من عام 1959 ولم يكن قد وصل الى الخامسة والعشرين من عمره بعد.. وكأن دمه خط على الأرض أبياتا من قصيدته تعبر عن حاله:

> أنا لست أدري هل ستذكر قصتي

> أم سوف يعروها دجى النسيان

> أو أنني سأكون في تاريخنا

> متآمرا أو هادم الأوثان