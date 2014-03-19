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بالصور .. استمرار فعاليات مسابقة “Robo Race” بجامعة المنصورة

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بالصور .. استمرار فعاليات مسابقة “Robo Race” بجامعة المنصورة بالصور .. استمرار فعاليات مسابقة “Robo Race” بجامعة المنصورة

فعاليات مسابقة “Robo Race” بجامعة المنصورة

واصلت جامعة المنصورة فعاليات مسابقة “Robo Race” التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة لطلاب الجامعات المصرية والهيئات المختلفة والتى بدأت من يوم الثلاثاء وتستمر فعاليات المسابقة حتى اليوم الاربعاء بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بالجامعة ، تحت رعاية السيد أحمد عبد الخالق – رئيس الجـامعة وريـادة السيـد محمود محمد المليجي – نائب رئيس الجـامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحضر فعاليات المسابقة الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

شارك في المسابقة ممثلين لرؤساء الجامعات المشاركة فى المسابقة وممثلين عن الهيئات المختلفة كما شارك ممثلين لجهات التنفيذية بالمحافظة .

يشارك بالمسابقة 9 فرق طلابية من كلية الهندسة بجامعة المنصورة كما شارك 9 فرق من جامعات الأزهر والمعهد العالي للهندسة ببلبيس ، جامعة الدلتا ، الهندسة الالكترونية بمنوف ، بالاضافة الى المركز الاستكشافي ، والهيئات المختلفة.

وأكد الدكتور محمود المليجى خلال كلمته لافتتاح المسابقة أن المسابقة تأتى في إطار توظيف طاقات طلاب الجامعات والهيئات المختلفة وتدريبهم على التطوير والإبداع التكنولوجي لخدمة المجتمع المصريكما ان المسابقة تعد سبيلا لنبذ العنف وتشجيع الابتكارات والتى هى سبيل التقدم والرقى .

وأشار الدكتور حسن عتمان ان المسابقة تعد نقطة تعاون بين قطاعي التعليم والطلاب و البيئة والجامعة ترعى ابنائها المبتكرين والباحثين .

أضاف ان اليوم نشهد مسابقة علمية هامة وهى من ضمن أنشطة القطاع فهي مصنع للمبتكرين والمخترعين وتهيئ لهم المناخ التكنولوجي ليمثلوا فى المحافل العلمية الدولية

أكد ان ما يحدث من قلة من الطلاب لايمكن ان يمثل جامعة المنصورة فالطلاب على قدر كبير من الوعي والتفوق العلمي والابتكار.

وعرضت ،عقب افتتاح المسابقة ، فقرات غنائية لكورال الجامعة فى حب مصر وعرض استعراضي لفريق كلية رياض الأطفال، كما تم تكريم بعض الشخصيات من جامعة المنصورة والجامعات المشاركة ومنها الدكتور الشربيى الهلالي الملحق الثقافي لمصر بليبيا .

وبدأت أدوار التصفيات التمهيدية لمسابقة الروبوت مع الفرق المشاركة فى اليوم الأول.

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