استعراض استراتيجية السياحة العلاجية

عقدت لجنة الصحة والسلامة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ورئيس لجنة الصحة والسلامة، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتم في الاجتماع عرض الملامح النهائية لاستراتيجية السياحة العلاجية متضمنة الأهداف العامة للمبادرة ومؤشرات الأداء والمستهدفات، بالإضافة إلى الخطة التشغيلية للمرحلة القادمة، حيث تم استعراض الوضع الحالي للمشروع وأهم الإنجازات التي تم الانتهاء منها والخطة الاستراتيجية التفصيلية للمشروع والتي تم تقسيمها إلى خطة قصيرة المدى تركز على الفرص المتاحة، وخطة طويلة المدى تحتوي مبادراتٍ تطويرية لدعم السياحة العلاجية في الإمارة.

كما احتوت الخطة الاستراتيجية عدداً من المبادئ الأساسية والعناصر الرئيسية الداعمة والمنبثقة من استراتيجية القطاع الصحي، وخارطة طريق ذات عناصر أساسية محددة مرفقة بأساليب تنفيذ واضحة، والمخرجات المتوقعة لأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستهدفاتها مع جدول زمني محدد لخطة التنفيذ، مقرونة بسرد تفصيلي يشمل تحليل المخاطر وسبل التخفيف من آثارها والتغلب عليها.

هدف

ويذكر أنه تم اطلاق مبادرة السياحة العلاجية من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في أبريل عام 2012. وتهدف المبادرة إلى جعل دبي وجهةً مفضلة لقاصدي العلاج على مستوى العالم من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع الصحة واستخدام أحدث التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال إضافة إلى جذب الكوادر الطبية المؤهلة.

خدمات سريرية

وناقش أعضاء اللجنة دراسة سعة الخدمات السريرية بدبي 2014 2025 والتي ترتكز على دراسة شاملة للخدمات الصحية المتوفرة بدبي في القطاع الصحي كله، بما فيه المرافق التابعة لهيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة، ومدينة دبي الطبية والقطاع الخاص، والتوقعات المستقبلية لمستوى العرض مقابل الطلب إلى عام 2025. واشتملت الخطة على إطار عمل يتضمن المنهجية المُتبعة لحصر عدد الأسِرة والأطباء والممرضين والعيادات الخارجية، إضافة إلى عدد غرف استقبال الطوارئ، والمجالات ذات الأولوية لخدمات صحية أفضل بدبي والمبادرات الاستراتيجية لدعمها.

كما وتسعى اللجنة من خلال الدراسة إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية بالإمارة من خلال توفير مراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية بالقرب من السكان وتطوير الخدمات المقدمة، وضمان حصول الأفراد على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، وتسهيل عملية الاستثمار في مجال خدمات الرعاية الصحية ذات الأولوية وفي المناطق الجغرافية ذات الحاجة الماسة، وتأكيد الحصول على خدمات رعاية صحية مستدامة وذات كفاءة وجودة عالية.

أجندة

تضمنت أجندة الاجتماع دراسة سياسة السلامة البحرية لإمارة دبي، حيث تم استعراض تفاصيل السياسة والاختيارات المقترحة للإمارة في سبيل تطوير أداء القطاع في جانب السلامة.

كما تم استعراض عدد من التدابر والمبادرات الجددة لتحسن السلامة البحرة مقرونة بأرقام وإحصائيات وخرائط تتضمن نظرة عامة على خرطة دبي البحرة، ومنها مبادرة فرق عمل دبي للاستجابة لحالات الطوارئ للسفن الساحة، وتدشن لجنة قادة الاستجابة في حالات الطوارئ للسفن، وتحدد مناطق مخصصة لرسو السفن، وإدارة العلامات التحذرة والمبادرات الأخرى التي تسام في السلامة البحرة وتأمن الملاحة، وتنظم خدمات الغطس والصانة تحت الماء من خلال اعتماد موردي الخدمات والأعمال المنفذة.