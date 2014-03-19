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السبكى يجمع بين محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز فى فيلم “الضربة القاضية”

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السبكى يجمع بين محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز فى فيلم “الضربة القاضية” السبكى يجمع بين محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز فى فيلم “الضربة القاضية”

صورة أرشيفية

جمع المنتج أحمد السبكى كل من محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيزفى أول عمل سينمائى يجمع بينهما فى “الضربة القاضية” ،إخراج أحمد البدرى ويعتبر هذا ثانى عمل يجمع بين السبكى ورامى عادل إمام بعد فيلم ” البيه رومانسى “ومن المفترض البدء فى التصوير الفترة القادمة بعد معاينة أماكن التصوير ،وتعقد الأن جلسات العمل وسينضم إلى فريق العمل عمر مصطفى متولى ،ولم يستقر حتى الأن على البطولة النسائية وأوضح البدرى أن أحادث الفيلم بعيده كل البعد عن أعماله السابقة ،وبعيده عن الطابع الشعبى ،وتدور أحادث الفيلم فى إطار كوميدى أكشن من خلال بعض علاقات الشباب التى تتعرض لكثير من المشاكل بسبب البحث عن العمل .

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