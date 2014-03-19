مياة الدقهلية:تحليل 18461 عينة مياه شرب تحليلات كيميائية وبكترولوجيه خلال فبراير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن نتيجة متابعة محطات و شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي بنطاق المحافظة للتأكد من جودة و صلاحية مياه الشرب و تقديم كافة الخدمات للمشتركين بنطاق المحافظة.

أسفرت تلك الجهود خلال شهر فبراير الماضي عن تحليل 18461 عينة لمياه الشرب تحليلات كيميائية و بكترولوجيه تم أخذها على مدار مراحل تنقية المياه من خطوط طرد المحطات و الشبكات بالإضافة إلى تحليل 641 عينة لمصادر المياه الخام لمآخذ محطات كبرى و 3490 عينة كل ساعتين لمصادر المياه الخام للمآخذ لمحطات كبرى و كذا 431 عينة للمحطات النقالي وتطهير 1151 خزان مياه باجمالى سعة 3349 م3 أعلى المدارس و المصالح الحكومية و كذا خزانات المستشفيات.

وتم حصر 7 طلمبة حبشية من الغير متصلة بشبكة مياه الشرب المرشحة بالمناطق المختلفة و التي يمكن أن تؤثر على جودة مياه الشرب وتم زيادة عدد المشتركين بمقدار 5100 مشترك بدورة سبتمبر و أكتوبر 2013 الرد على 931 شكوى من خلال الخط الساخن (125) بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية وتنفيذ ندوات و دورات توعية للعاملين بالشركة و المواطنين استفاد منها 330 مستفيد فى مجالات خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي .