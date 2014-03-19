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النيابة الإدارية تحيل وكيل مكتب بريد بالدقهلية للمحاكمة

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النيابة الإدارية تحيل وكيل مكتب بريد بالدقهلية للمحاكمة النيابة الإدارية تحيل وكيل مكتب بريد بالدقهلية للمحاكمة

 

هيئة البريد

وافق المستشار ابراهيم عبد الوهاب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية على إحالة وكيل مكتب بريد المطرية بالدقهلية السابق للمحاكمة لاتهامه باختلاس أموال العملاء والمعاشات.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية خلال بيان صحفى صباح الأربعاء.

وأكد خطاب أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكآ لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكب جريمة الاضرار بالمال العام .

وكشفت تحقيقات علاء عادل رئيس النيابة أن فتحي محمود حسن وكيل مكتب بريد المطرية بالدقهلية السابق بدائرة الادارة العامة لبريد شمال الدقهلية اختلس أموال بعض عملاء مكتب بريد المطرية عن طريق التزوير في الأوراق الرسمية والتلاعب في أرصدة حسابات التوفير واستمارات المعاشات بما يفيد تعاملهم على حساباتهم سحبآ وايداعآ على خلاف الحقيقة مما مكنه من ارتكاب جريمته واستيلاءه على تلك الأموال بدون وجه حق.

واستندت النيابة الادارية الى اعتراف المتهم وصدر حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات و الزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه قيمة الأموال المختلسة مع العزل من وظيفته.

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