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بالصور.. إعلانات حمل مبتكرة من موقع Pinterest

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بالصور.. إعلانات حمل مبتكرة من موقع Pinterest بالصور.. إعلانات حمل مبتكرة من موقع Pinterest

الحمل والولادة من الأخبار السعيدة، التي تشعر النساء بالفرح والحماس الشديدين للإعلان عنها، ومشاركتها مع الأهل والأقارب.

وكما يكون لكل حدث سعيد أو حزين –لا سمح الله- إعلان يأتي على شكل صورة أو تصميم جميل ومبتكر؛ لنشر هذا الخبر للعالم، اخترنا لكِ عزيزتي الحامل مجموعة من الإعلانات التي تتميز بالابتكار والإبداع والموجودة على موقع Pinterest؛ لمشاركة الصور، والتي نتمنى أن تلهمكِ أفكاراً خاصة بكِ وبحملكِ؛ لتكون هذه التجربة أكثر إمتاعاً.

وتتوافر هذه الصور على إبداع يرتكز على استخدام عدة أفكار مختلفة، وإن غلب عليها استخدام حذاء الوالدين مع حذاء صغير يرمز إلى قدوم المولود المنتظر.
نترككم مع المجموعة التي اخترناها، وتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

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سيدتي