زعزوع: تيسييرات عديدة لتنفيذ مبادرة المليون سائح هندى إلى مصر

أكد وزير السياحة هشام زعزوع أهمية السوق السياحى الهندى للمقصد السياحى المصرى باعتباره من الاسواق الواعدة حيث يشهد ارتفاعا فى اعداد السياح الخارجين منه إلى مختلف المقاصد السياحية فى العالم .

وقال زعزوع فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع رئيس اتحاد شركات السياحة الهندية محمد اقبال ملا إن المسئول الهندى زار بالقاهرة الاتحاد المصرى للغرف السياحية والتقى عددا من قيادات العمل السياحى الخاص من أجل استمرار العمل فى مبادرة ” مليون سائح هندى إلى مصر”.

وأضاف إن وفدا هنديا فنيا يصل القاهرة يوم 30 مارس الحالى يضم 49 سائحا يزورون الاقصر والغردقة والاسكندرية .

وأشار إلى أنه حصل على موافقة بحصول السائح الهندى على تأشيرة الدخول بعد وصوله مصر حتى لو كان سائحا واحدا و تكون الضمانة الوحيدة أن يكون قادما عن طريق شركة سياحة .

> وقال أنه أجتمع ووزير الطيران المدنى حسام كمال وتم اقرار العديد من الملفات المشتركة بين السياحة والطيران وأولها أن يتم فتح خط مباشر بين القاهر ودلهى وهناك العديد من الموافقات التجارية بين الجانبين ، وسيتم تسيير هذا الخط بدءا من السابع من شهر مايو القادم.

وأضاف أن هناك محاولات من أجل زيادة الرحلات من الهند إلى مصر وسيتم فتح حوارات مع شركات الطيران الاخرى من أجل زيادة الحركة من الهند إلى مصر ومن مختلف المطارات إلى المطارات المصرية ، مشيرا إلى أنه قام بزيادة الميزانية الخاصة بالسوق الهندى .

وأكد أن هناك العديد من الاسواق التى يتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة مثل روسيا والصين وامريكا اللاتينية والسوق العربى بالاضافة إلى الاسواق الاوروبية المخلتفة التى نريد جذبها إلى المقصد المصرى.

و أشار إلى أنه سيتم تسيير العديد من الفعاليات المصرية إلى الهند من أجل استقدام أعداد كبيرة من السياح إلى مصر .

/أ ش أ/