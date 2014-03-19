«الداخلية»: مصرع 5 وضبط 4 من أنصار بيت المقدس تورطوا في حادث كمين مسطرد

أعلنت وزارة الداخلية استهدافخلية تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس تتخذ من أحد ورش تصنيع الأخشاب بقرية عرب شركس التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية مكاناً لإختبائها وإخفاء المواد المتفجرة والأسلحة النارية وإنطلاقاتها لإرتكاب العديد من الحوادث الإرهابية فى الفترة الأخيرة من بينها التعدي على حافلة “قوات مسلحة” بالمطرية ونقطة الشرطة العسكرية بمسطرد وتفجير مديرية أمن القاهرة واستشهاد اللواء / محمد السعيد.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر موقع «فيسبوك»، إن حملة مكبرة ضمت قوات العمليات الخاصة والأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القلويبية بالإشتراك مع خبراء مفرقعات سلاح المهندسين “قوات مسلحة” بمداهمة البؤرة المشار إليها حيث دارت مواجهة شرسة دامت عدة ساعات مع عناصر البؤرة الإرهابية إستخدم فيها الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والدراجات النارية والسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة ضد القوات التى قامت بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية بكثافة عالية .

وقد أسفرت تلك المواجهات عن مصرع 5 وضبط 4 من العناصر الإرهابية .. وإستشهاد ضابطين من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين بالقوات المسلحة وإصابة ضابط من العمليات الخاصة بالأمن المركزى بطلق نارى .

كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات وأدوات تصنيعها والأسلحة النارية جارى حصرها ، وسنوافى بالتفصيلات فى بيان لاحق .