هيئة الموانئ : وصول 44 ألف طن بضائع وزيوت لموانئ السويس‎

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت ، صباح اليوم الأربعاء ، ما يزيد عن 44 ألف طن بضائع ، موضحا أن ميناء الزيتيات استقبل 6500 طن بوتجاز سائل على متن السفينة ” ROS JARD ” قادمة من ميناء ينبع السعودي.

أضاف رئيس الهيئة فى بيان اعلامي أن ميناء الأدبية استقبل 4 سفن ” BOOY- NOOR – MANGAM ” على متنهما 30 ألف طن بضائع بمختلف المجالات .

تابع أن ميناء نويبع استقبل وغادر خلاله 1100 راكب ومعتمر كما وصل وغادر عبر الميناء 74 شاحنة إلى السعودية ، وفى ميناء نويبع وصل وغادر 470 معتمر قادم من السعودية .