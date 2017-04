Need For Speed الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي عودة فيلم Frozen حيث حصد 10.4 مليون دولار، وبقي فيلم Non-Stop في المرتبة الرابعة مع 12.5 مليون دولار، وتراجع الفيلم الكرتوني Mr. Peabody & Sherman الى المرتبة الثالثة مع 15.3 مليون دولار. وتراجع أيضاً فيلم 300Rise of An Empire الى المرتبة الثانية بعد أن سجّل 41.3 مليون دولار، ودخل فيلم Need For Speed مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع 45.6 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Tyler Perry's The Single Moms Club مباشرة في المرتبة الخامسة مع 8 مليون دولار، وتراجع فيلم Non-Stop من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 10.6 مليون دولار. ودخل فيلم Need For Speed مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 17.8 مليون دولار، وتراجع فيلم 300Rise of An Empire الى المرتبة الثانية مع 19.2 مليون دولار. وتقدم الفيلم الكرتوني Mr. Peabody & Sherman الى المرتبة الأولى بعد أن حصد 21.8 مليون دولار

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Recoil في المرتبة الخامسة مع 10353 مشاهد، ودخل فيلم Red Sky مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 11572 مشاهد، وبقي الفيلم الكرتوني Mr. Peabody & Sherman في المرتبة الثالثة حيث شاهده 22318 شخص. وحافظ فيلم Non-Stop على المرتبة الثانية مع 30991 مشاهد، وصمد فيلم 300Rise of An Empire في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 41699 شخص

في لبنان، تراجع فيلم Pompeii من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 4518 مشاهد، وبقي الفيلم الكرتوني Mr. Peabody & Sherman في المرتبة الرابعة مع 5110 مشاهد.ودخل فيلم 3Days to Kill مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 7521 شخص، وحافظ فيلم Non-Stop على المرتبة الثانية مع 8404 مشاهد، وصمد فيلم 300Rise of An Empire للأسبوع الثاني على التوالي في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 14434 شخص

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم 300Rise of An Empire حيث حصد 139 ألف جنيه، وتراجع فيلم Pompeii من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 158 ألف جنيه. وبقي فيلم "سعيد كلاكيت" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 201 ألف جنيه، وتراجع فيلم "لا مؤاخذة" من المرتبة الأولى الى الثانية مع 647 آلف جنيه، ودخل فيلم 3Days to Kill مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 847 ألف جنيه.