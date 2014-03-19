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أحمد الفيشاوى مذيعاً للمرة الأولى على الحياة فى برنامج “غنى لو تقدر”

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أحمد الفيشاوى مذيعاً للمرة الأولى على الحياة فى برنامج “غنى لو تقدر” أحمد الفيشاوى مذيعاً للمرة الأولى على الحياة فى برنامج “غنى لو تقدر”

يخوض الفنان الشاب أحمد الفيشاوي تجربة  تقديم  برنامج تلفزيوني للمرة الأولى، وذلك من  خلال برنامج مسابقات جديد  ”غني لو تقدر”، يقدمه على قناة “الحياة”،أحمد متحمس لفكرة البرنامج  لأنها جديدة عن جميع البرامج تقديم المواهب الموجوده ،حيث تدور فكرة البرنامج حول  قدرة الشخص على الغناء في ظل أصعب الظروف التي يمكن أن يكون فيها، من خلال تنافس مجموعة من المواهب على الغناء في مواقف صعبة، وخضع أحمد الفيشاوى  لجلسات تدريب خاصة قبل بداية تصويرحتى يتمكن من التعامل مع الحيوانات الشرسة والزواحف المخيفة ، خاصة أن البرنامج لا يعتمد على قوة الصوت بل يحتاج إلى قلب قوي وجراءة وقدرة على تخطى العديد من العقبات والصعوبات أثناء الغناء منها الغناء داخل حوض مياه مليء بالحشرات والثعابين والحيوانات الغربية، و الغناء أثناء مطاردة كلاب شرسة، أو الخوف من الكهرباء، أو في الجليد.من الواضح أن  البرنامج  سيكون مليئاً بالمفاجأت.وصوّر برومو للبرنامج بشكل مختلف حيث ظهر فيه مع إحدى المذيعات ومجموعة من الحيوانات الشرسة، ومن المقرر عرضه على قناة الحياة نهاية الشهر الجارى.

 

 

 

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