بالأسماء. إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين بطريق الخارجة / باريس بالوادي الجديد

تلقى اللواء محمد سمير مدير امن الوادى الجديد إخطاراً من مركز شرطة الخارجة يفيد بورود بلاغ من مستشفى الخارجة العام عن وصول 7 حالات مصابة فى حادث تصادم سيارتين نقل بأخر ميكروباص بطريق الخارجة / باريس بالوادي الجديد.

تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فور وصول البلاغ بالقرب من قرية المنيرة لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وهم :- رزقة عبد العال خضر ، وهناء حامد سليمان ، وراندا حامد سليمان ، وحسن احمد عبدالله ، وهدى اسعد محمود ، ومحمد حسن حسين ، ومحمود عبد المنعم تونى ، مقيمون بقرية ناصر الثورة بالخارجة.

تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى الجامعة بأسيوط لخطورة حالاتهم وهم رزقة عبد العال خضر وهناء حامد سليمان وراندا حامد سليمان.