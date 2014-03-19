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بالأسماء. إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين بطريق الخارجة / باريس بالوادي الجديد

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بالأسماء. إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين بطريق الخارجة / باريس بالوادي الجديد بالأسماء. إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين بطريق الخارجة / باريس بالوادي الجديد

أرشيفية

تلقى اللواء محمد سمير مدير امن الوادى الجديد إخطاراً من مركز شرطة الخارجة يفيد بورود بلاغ من مستشفى الخارجة العام عن وصول 7 حالات مصابة فى حادث تصادم سيارتين نقل بأخر ميكروباص بطريق الخارجة / باريس بالوادي الجديد.

تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فور وصول البلاغ بالقرب من قرية المنيرة لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وهم :- رزقة عبد العال خضر ، وهناء حامد سليمان ، وراندا حامد سليمان ، وحسن احمد عبدالله ، وهدى اسعد محمود ، ومحمد حسن حسين ، ومحمود عبد المنعم تونى ، مقيمون بقرية ناصر الثورة بالخارجة.

تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى الجامعة بأسيوط لخطورة حالاتهم وهم رزقة عبد العال خضر وهناء حامد سليمان وراندا حامد سليمان.

 

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