أهالى "جنوب الجيزة" يطالبون المحافظ بسرعة تشغيل مستشفى شبرامنت المركزى

طالب أهالى شبرامنت والقرى المجاورة بجنوب الجيزة، الدكتور على عبد الرحمن المحافظ بسرعة تشغيل مستشفى شبرا منت المركزى، والتى مر على إنشائها أكثر من 10 سنوات، ومازالت لا تعمل حتى الآن.

وقال طارق محروس من أهالى قرية الحرانية إن جميع المستشفيات الموجودة بالمنطقة مستشفيات قروية لا توجد بها تجهيزات عالية لإنقاذ أى حالات طارئة تدخل إليها، ولا يوجد بها غرف عمليات وأقسام للأمراض المزمنة.

وأضاف الشحات عطية من أهالى شبرامنت أن المستشفى سيخدم العديد من المواطنين فى شبرامنت والقرى المجاورة لها من قرى الحرانية وعرب الحرث وزاوية أبو مسلم والريغة وأبو صير، وغيرها من القرى بسبب كثرة وقوع الحوادث على الطريق السريع بترعة المريوطية، وأقرب مستشفى يمكن الوصول إليها مستشفى أم المصريين بالهرم أو مستشفى أوسيم بمركز أوسيم، لذلك نطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى لاستقبال المرضى والحالات الطارئة لأهالى قرى شبرامنت.

ومن جانبه، قال الدكتور رأفت كامل مدير مركز صحة الأسرة بشبرامنت، إن المستشفى بالفعل مر على إنشائها أكثر من 10 سنوات، وكان من المفترض تشغيلها عام 2006 إلا أن تغير تصميمات المستشفى أكثر من مرة عاق إكمال العمل بها، مضيفا أن المستشفى مجهزة بالكامل من الناحية الإنشائية والبنية الأساسية، وما ينقصها فقط هو توفير الأجهزة الطبية اللازمة وجهاز وظيفى بها.

وأضاف كامل لـ"اليوم السابع" أن مركز الصحة بشبرامنت يعد الوحيد الذى يخدم أهالى المنطقة والقرى المجاورة، حيث سجلنا خلال العام الماضى استقبال المركز 50 ألف حالة عملنا بكل جهد على التعامل معهم فى حدود المستطاع لدينا.

وكان الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، قد تفقد منذ شهرين مستشفى شبرامنت المركزى، حيث توقف العمل بها أكثر من مرة بسبب عدم توافر التمويل، مضيفا أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بتكاليف إجمالية بلغت 25 مليون جنيه، وجار حاليًا أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائى.

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