«السيسي» يطالب قائد الجيش الثاني بوضع خطط غير تقليدية للقضاء على الإرهاب بسيناء

قالت مصادر لجريدة «الراي» الكويتية، إن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، طالب قائد الجيش الثاني الجديد اللواء أركان حرب محمد الشحات، الذي تم تعيينه، أول من أمس، خلفا للواء أحمد وصفي، بوضع خطط غير تقليدية لمواجهة الإرهاب في سيناء، وأن يكون ذلك بتعاون كامل مع شيوخ القبائل، «خصوصا بعدما لجأ التكفيريون إلى الاندساس وسط المناطق السكنية في قرى شمال سيناء، وأن يكون لقوات الصاعقة الدور الأكبر في التعامل مع تلك العناصر خلال الفترة المقبلة حتى لا يتم إلحاق الاذى بأي مواطن بريء عند استخدام الطائرات في العمليات العسكرية هناك».

وأصدر «السيسي»، ليل أول من أمس، نشرة استثنائية محدودة لحركة تنقلات لقادة القوات المسلحة، شملت اللواء أركان حرب أحمد وصفي رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة، بدلا من اللواء أركان حرب إبراهيم نصوحي، وتعيين اللواء أركان حرب محمد الشحات قائدا للجيش الثاني الميداني خلفا له، وتعيين اللواء أركان حرب مصطفى الشريف مساعدا لوزير الدفاع وترك موقعه كمدير لإدارة شؤون الضباط، وتعيين اللواء أركان حرب محمد عرفات رئيسا لهيئة التفتيش.