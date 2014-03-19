أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

لليوم الثاني.. عمال يغلقون محطة كهرباء السخنة بالسويس للمطالبة بالتعيين

Google+ Print
لليوم الثاني.. عمال يغلقون محطة كهرباء السخنة بالسويس للمطالبة بالتعيين لليوم الثاني.. عمال يغلقون محطة كهرباء السخنة بالسويس للمطالبة بالتعيين

عمال كهرباء العين السخنة- أرشيفية

قام العشرات من عمال المقاول بمحطة كهرباء العين السخنة بالسويس بغلق موقع المحطة من الباب الرئيسي والجانبين لليوم الثاني على التوالي، معلنين الاضراب عن العمل وتوقف العمل بالمحطة نهائيا حتى ايجاد حل لمطالبهم وهو التعيين داخل المحطة وعلى قوة وزارة الكهرباء وليس شركات المقاول.

قال أيمن سعيد القيادى العمالى بالموقع والمتحدث باسم العمال انهم يطالبون بتعيينهم وهو حقهم ، موضحا أنهم 19ميكيكي و 16 فرد أمن تم اخذ أوراقهم من قبل وزارة الكهرباء العام الماضي ولكن لم يتم تعيينهم بشكل رسمي حتي الأن.

يذكر أن محطة كهرباء العين السخنة مازالت فى مرحلة الإنشاء، كان مقرر تسليمها فى يوليو 2013، ولكن بسبب اعتصامات العمال المتكرر تم تأجيل افتتاحها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا