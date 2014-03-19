لليوم الثاني.. عمال يغلقون محطة كهرباء السخنة بالسويس للمطالبة بالتعيين

قام العشرات من عمال المقاول بمحطة كهرباء العين السخنة بالسويس بغلق موقع المحطة من الباب الرئيسي والجانبين لليوم الثاني على التوالي، معلنين الاضراب عن العمل وتوقف العمل بالمحطة نهائيا حتى ايجاد حل لمطالبهم وهو التعيين داخل المحطة وعلى قوة وزارة الكهرباء وليس شركات المقاول.

قال أيمن سعيد القيادى العمالى بالموقع والمتحدث باسم العمال انهم يطالبون بتعيينهم وهو حقهم ، موضحا أنهم 19ميكيكي و 16 فرد أمن تم اخذ أوراقهم من قبل وزارة الكهرباء العام الماضي ولكن لم يتم تعيينهم بشكل رسمي حتي الأن.

يذكر أن محطة كهرباء العين السخنة مازالت فى مرحلة الإنشاء، كان مقرر تسليمها فى يوليو 2013، ولكن بسبب اعتصامات العمال المتكرر تم تأجيل افتتاحها.