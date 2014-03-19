اليوم.. "قومى الطفولة" يناقش أساليب مكافحة تجارة الأعضاء البشرية

كتب محمد محسوب و نسمة حسام

ينظم المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء حلقة نقاشية حول "الاتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى اجتماعى طبى"، تحت رعاية الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.

> وتهدف الحلقة، التى تُعقَد بمقر المجلس وتستمر يومًا واحدًا، إلى مناقشة أساليب مكافحة تجارة الأعضاء البشرية كجزء من مكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على معوقات تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2010 لزرع الأعضاء البشرية.

> جديرٌ بالذكر أن مصر كانت قد أصدرت عام 2010 قانونا لتنظيم زرع الأعضاء البشرية والذى ينص على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.