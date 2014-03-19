محمود طاهر: أرفض اتهامات أخونة الأهلى.. قائمتى بدون رجال الأعمال

قال المهندس محمود طاهر المرشح لرئاسة النادى الأهلى، إنه يرفض كافة الاتهامات التى وجهها البعض إلى النادى خلال الفترة الماضية من الأخونة أو غيرها، موضحاً أنه على الرغم من التوجهات السياسية المختلفة لأعضائه إلا أنهم يخلعون عباءتهم عند دخولهم النادى.

وتابع محمود طاهر، "الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجى كان رئيساً للنادى، وهو يشغل منصب قائد القوات البرية، ولم يحول النادى إلى مؤسسة عسكرية وفؤاد باشا سراج الدين كان وكيلاً للنادى لم يحوله مقرًا لحزب الوفد، لا يستطيع أحد تسييس النادى".

وأضاف "طاهر" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم 2، أن الأسس التى اختار عليها قائمته تمت على قاعدتين هما الكفاءة والقدرة على العطاء، مشيراً إلى أن يطمح لثورة تطوير من الفكر القديم إلى الجديد وهذه طبيعة الحياة عندما يسلم الجيل القديم الراية للجيل الجديد على حد قوله، وتابع قائلاً "شعارنا تتواصل الأجيال ويستمر العطاء".

وشدد "طاهر" على عدم وجود رجال أعمال فى قائمته، حتى لا يقال إنه دخل الانتخابات حتى يشترى النادى.

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