إعفاء الصيادين من كافة رسوم الخدمات أول أبريل

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بأن الوزارة ستبدأ إعفاء الصيادين من كافة رسوم الخدمات المقدمة لهم، اعتبارا من الأول من ابريل المقبل، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه.

وذكر معاليه بأن مبادرة إعفاء الصيادين من الرسوم تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجيتها، كما تعتبر ضمن المبادرات التي تقوم بها الوزارة تحقيقاً لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها، كونها أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الصيادين من كافة رسوم الخدمات المقدمة لهم جاء بناء على توجهات القيادة الرشيدة بأهمية دعم الصيادين وتسهيل اجراءات الخدمات المقدمة لهم، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار بالعمل في مهنة الصيد.

وأشار ابن فهد بأن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم وتنمية مجتمع الصيادين، وخفض المصروفات التشغيلية وتخفيف الأعباء المادية المترتبة عليهم، إلى جانب وضع الاجراءات والتدابير التي تتوافق مع المصلحة العامة وتضمن استدامة الموارد البحرية الطبيعية ووصولها للأجيال القادمة.

والجدير بالذكر بأن الاعفاء يشمل كافة الخدمات المقدمة لصيادي الأسماك ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، واصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذة ونائب النوخذة والعمالة، إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع، وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد.

وقف هجر المهنة

إلى ذلك اشاد علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الاسماك بالدولة العضو المنتدب للجمعية التعاونية لصيادي الاسماك بابوظبي بما اعلنه معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه ببدء تطبيق قرار مجلس الوزراء باعفاء الصيادين على مستوى الدولة من رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي كانت تمثل عبئاً وتثقل كاهل الصيادين في ظل ما يتحملونه من تكاليف ونفقات عديدة في رحلات الصيد التي يقومون بها الامر الذي ادى الى احجام وعزوف الكثير من الصيادين وهجر المهنة لأنها لا تعد مجزية بالنسبة لهم.

واعرب عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء والى معالي وزير البيئة والمياه وكافة المسؤولين الذي يعملون لصالح مهنة الصيد والصيادين بالدولة من اجل النهوض بها وتطويرها باعتبارها احد اهم مرتكزات توفير الامن الغذائي للمواطنين والمقيمين بالدولة مشيرا الى ان هذا القرار يأتي في اطار حرص وتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الاهتمام بابناء الوطن وتوفير كافة سبل الرعاية والدعم لهم.

فرحة عارمة

وفي الشارقة استقبل صيادو الامارة خبر اعفاء الصيادين من رسوم الخدمات تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر بالسعادة والفرح، مشيرين الى ان هذا القرار سيساعد الكثيرين من الصيادين في مزاولة مهنة الاجداد وهم في رضاء كامل.

وأكد عدد كبير من الصيادين ان هذا القرار سيتم بموجبه اعفاء الصيادين جميعا من الرسوم التي كانوا يدفعونها عند استخراج اية بطاقات والتي تخص عملهم.

واشاد عمران الشامسي رئيس جمعية الصيادين في امارة الشارقة بقرار مجلس الوزراء بإعفاء الصيادين من كافة الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة من وزارة البيئة وهي عديدة.

وقال رئيس جمعية الصيادين بالشارقة: ان هذا القرار طالما انتظرناه طويلا، ولكنه في النهاية تقرر، حيث تشمل الرسوم كافة الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة مثل القيد والشطب من سجلات ممارسة المهنة، بالاضافة الى اصدار كافة التراخيص سواء للنواخذة او نائب النواخذة والعمالة، وكافة الرسوم التي تتعلق بالصيادين.

كما اشاد عمران الشامسي بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة البيئة والمياه بقيادة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في ازالة كافة العقبات امام الصيادين، والتي تساعد الصيادين على اداء واجبهم على اجمل وجه، والمحافظة على البيئة البحرية في الدولة.

تخفيف الأعباء

وفي أم القيوين أشاد صيادون بقرار وزارة البيئة والمياه بإعفائهم من رسوم خدمات القيد والشطب من السجل، اضافة الى اصدار وتجديد التراخيص.

وأكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين ورئيس جمعية تنظيم الصيد بأم القيوين أن قرار وزارة البيئة والمياه اعفاء الصيادين من رسوم الخدمات والذي من المقرر ان تبدأ في الاول من الشهر المقبل من شأنه ان يخفف العبء عن الصيادين في مختلف امارات الدولة.

دعم المواطن

وفي الساحل الشرقي عبر عدد كبير من الصيادين في مدن كل من خورفكان ودبا الفجيرة ودبا الحصن عن سعادتهم وبهجتهم من قرار البيئة في إعفائهم من رسوم الخدمات المقدمة لهم كافة.

وثمن عبدالله هارون عبدالله رئيس جمعية صيادي البدية المشاريع الإنمائية والبيئية الحيوية وكذلك المبادرات الايجابية التي تصب في مصلحة الصياد والتي تنفذها وزارة البيئة بدعم ومتابعة من وزير البيئة.

شكر وتقدير

وفي مدينة كلباء، أعرب خالد إبراهيم المتحدث الإعلامي لجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك عن شكره وثنائهم على هذا القرار الصادر والذي يدعم مهنة الصيد والصيادين ويمكنهم من مزاولة حرفة الصيد بدون ضغوط مادية.

وتقدم محمد شهرين أمين سر جمعية كلباء لصيادي الأسماك بجزيل الشكر والامتنان إلى وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد على تفهمه أوضاع الصيادين ومعاناتهم في ممارسة المهنة واحتياجاتها،.

رسوم المشاد

قال علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الاسماك بالدولة ان الرسوم التي تحصلها وزارة البيئة والمياه من الصيادين كانت تتمثل في رسوم "المشاد" وهي عبارة عن منطقة صناعية تتكون من احجار في البحر لتجميع الاسماك ورسوم القيد والشطب من السجل وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد و"النوخذة" و"نائب النوخذة" والعمالة إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد مشيرا الى انه على الرغم من اهمية قرار الاعفاء الا انه كرئيس للاتحاد التعاوني لصيادي الاسماك يتمنى ان يتم اعفاء الصيادين من كافة الرسوم التي تحصلها الجهات الاتحادية والمحلية لدى السلطات المختصة مثل رسوم وزارة العمل والادارات العامة للجنسية والاقامة وشؤون الاجانب وهيئة البيئة بابوظبي وغيرها من الجهات ذات العلاقة بعمل الصيادين والتي تحصل رسوماً منهم.