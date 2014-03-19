دبي تتصدر جوائز حمدان للأداء التعليمي المتميز

أعلنت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نتائج منافسات الدورة الـ16 بجميع فئاتها، وحصدت "تعليمية دبي" و"هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي" أكبر عدد من الجوائز بحصولها على 66 جائزة، ومنطقة الشارقة 59، ومنطقة أبوظبي 36 جائزة، ومنطقة العين 13 جائزة، والفجيرة 11 جائزة، ومنطقة عجمان 6 جوائز، والمنطقة الغربية 2، ومنطقة أم القيوين جائزة واحدة، ومنطقة رأس الخيمة جائزتين، فيما حجب عن الفوز جائزة المؤسسات الداعمة للتعليم للمرة الاولى منذ إطلاق الجائزة.

وبلغ عدد الفائزين نحو 210 فائزين موزعين على 175 فائزا في فئة الطالب المتميز، و14 فائزا في فئة الطالب الجامعي المتميز، وفائز واحد فئة الدارس لأكبر سنا، وفائزين اثنين في فئة المدرسة والادارة المدرسية المتميزة، و10 فائزين في فئة المعلم المتميز، وفائزين في فئة أفضل مشروع مطبق، وفائز واحد في فئة افضل ابتكار علمي، و4 فائزين في فئة افضل بحث تربوي تطبيقي وفائز واحد في فئة الاسرة المتميزة.

ارتقاء بالتعليم

وأشاد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة لبرنامج التميز التعليمي من خلال الجائزة والتي تسهم بشكل فاعل في دفع الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام التعليمي إلى مستوى طموحات القيادة السياسية والمجتمع برؤية مستقبلية يلبي فيها متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا معاليه أن المشروعات والمبادرات الخلاقة التي بصددها النظام التعليمي في الدولة من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة التعليم ودعم مسيرته في ظل القيادة الحكيمة، مشيرا الى أن الجائزة تهدف إلى بناء مجتمعٍ تعليميٍ متميز، التقت في سبيل تحقيقه إرادة حكيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة مع رؤية وطنية لوزارة التربية والتعليم وطموحات كبيرة لقطاع تعليمي يمتهن صناعة المبادرات والتفرد.

وذكر أن الجائزة تعزز القناعة لدى الميدان التربوي بأن الجائزة ماضية في طريقها الصحيح، وأن الهدف الذي نعمل لأجله ينمو عاما بعد عام ونلمسه حقيقة في دهاليز وأروقة مدارسنا ومؤسساتنا التربوية، وهذا لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة لوزارة التربية والتعليم الشريك الاستراتيجي للجائزة، ومؤسسات المجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلان عن نتائج منافسات الدورة السادسة عشرة في ديوان الوزارة بدبي، وأضاف معاليه ان الجائزة استطاعت ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التعليمي وهيأت مناخا فكريا مثاليا لجميع عناصر المنظومة التعليمية نحو الانفتاح على علوم الجودة والإبداع وتطوير أدائها في تجاه التميز، مما عزز من فرص الارتقاء بمستوى التعليم ودفعه إلى تحقيق غاياته وأهدافه.

425 مشاركة

ومن جانبه قال الدكتور جمال المهيري أمين عام الجائزة، إن عدد مشاركات الدورة السادسة عشرة بلغ 425 مشاركة في الفئات المختلفة للمنافسات، بواقع 303 مشاركات في فئة الطالب المتميز، و22 مشاركة في فئة الطالب الجامعي المتميز، ومشاركة واحدة في فئة الدارس الأكبر سناً، و37 مشاركة في فئة المعلم المتميز، و4 مشاركات في فئة المعلم فائق التميز، و11 مشاركة في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، و9 مشاركات في فئة أفضل مشروع مطبق، و3 مشاركات في فئة أفضل ابتكار علمي، و5 مشاركات في فئة الاختصاصي الاجتماعي/ النفسي.

بالإضافة إلى مشاركتين في فئة الموجه المتميز، و20 مشاركة في فئة أفضل بحث تربوي تطبيقي، و5 مشاركات في فئة الأسرة المتميزة، ومشاركة واحدة في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، ومشاركتين في فئة الادارة المركزية المتميزة.

وذكر المهيري أن الجائزة نفذت (9) دورات تدريبية في شهر مايو وفي نوفمبر في كافة المناطق التعليمية، وتنفيذ حوالي (21) لجلسة استشارية في فئات الطالب والطالب الجامعي المتميز وأفضل مشروع مطبق وأفضل ابتكار علمي، وتنفيذ دورة تدريبية في فئة الطالب الجامعي المتميز في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، وتنظيم 4 ورش عمل تدريبية استهدفت فئات المعلم والمدرسة وأفضل مشروع مطبق والمؤسسات الداعمة للتعليم ضمن الملتقى السنوي الثامن لأفضل الممارسات، بالإضافة الي تنظيم 100 ورشة تدريبية لنحو 100 محكم من المناطق التعليمية داخل وخارج الدولة.

تحليل النتائج

تصدرت المناطق التعليمية التالية بحصولها على جوائز فئة الطالب المتميز وعلى رأسهم منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وحصلت على أكبر عدد من الجوائز في هذه الفئة بلغت 66 جائزة، تليها منطقة الشارقة التعليمية ونصيبها (53) جائزة، وحصلت كل من المناطق التعليمية التالية على جوائز فئة المعلم المتميز وعلى رأسها منطقة الشارقة التعليمية (6) جوائز من أصل (10) فائزين في هذه الفئة، وحصدت منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية (3) جوائز، ومنطقة الفجيرة التعليمية جائزة واحدة.

وتصدر مجلس أبوظبي للتعليم بالحصول على جوائز فئة أفضل بحث تربوي تطبيقي وحصد مكتب أبوظبي التعليمي (3) جوائز من أصل (4) فائزين في هذه الفئة، ومكتب العين التعليمي جائزة واحدة.

دول «التعاون» تشارك بـ65 متسابقاً وتحصد 21 فائزاً

كشف الدكتور جمال المهيري أمين عام الجائزة أن إجمالي عدد المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 65 وكان عدد الفائزين في المنافسات الخليجية 21 فائزاً في مختلف الفئات موزعين على 7 فائزين في فئة الطالب المتميز، و8 فائزين في فئة المعلم المتميز، و6 فائزين في فئة المدرسة المتميزة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية في عدد الفائزين من خلال حصولها على 11 جائزة، تليها مملكة البحرين بحصولها على 5 جوائز، ثم دولة الكويت بحصولها على 4 جوائز، ثم دولة قطر بحصولها على جائزة واحدة فقط من إجمالي الجوائز، ويلاحظ زيادة عدد الفائزين بدول الخليج في الدورة الحالية بنسبة 31% عن الدورة السابقة.

وتوزعت المشاركات الخليجية على عدد 26 مشاركا في فئة الطالب المتميز (9 طلاب و17 طالبة) وبنسبة 52% من إجمالي عدد المشاركات المخصصة لدول الخليج، وعدد 21 مشاركا في فئة المعلم المتميز (7 معلمين و14 معلمة) وبنسبة 42% من إجمالي العدد المخصص للمشاركة، و18 مشاركا في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة (7 مدراس بنين و11 مدرسة إناث) وبنسبة 36% من إجمالي العدد المخصص للمشاركة.

فضلا عن عدم مشاركة سلطنة عمان في منافسات الجائزة في هذه الدورة للعام الخامس على التوالي، وتصدرت المملكة العربية السعودية في عدد المشاركات من خلال مشاركتها بـ37 مشاركة، تليها مملكة البحرين بـ14 مشاركة، ثم الكويت بـ10 مشاركات، وأخيراً قطر بـ4 مشاركات، وبلغ إجمالي عدد المشاركين من الإناث 42 مشاركة، و23 مشاركة من الذكور، بالاضافة الى زيادة مشاركات الدورة الحالية بنسبة 8% عن الدورة السابقة.

وذكر المهيري، انه تزامن الاستعداد لمنافسات البحث التربوي العربي مع باقي منافسات الجائزة، حيث بدأت الحملة الإعلامية والإرشادية مع بداية شهر سبتمبر 2013م بالإضافة إلى توزيع المطبوعات الخاصة بهذه الفئة على جميع الدول العربية، وتم تشكيل لجنة خاصة لتتولى مهمة استلام البحوث من الباحثين المشاركين في أنحاء الوطن العربي وتقييمها ومن ثم موافاة إدارة الجائزة بالنتائج حسب المواعيد المحددة مسبقاً، وبلغت المشاركات في الدورة الحالية عدد (46) بحثاً من 13 دولة عربية، وتصدرت المملكة العربية السعودية عن باقي الدول بـ13 بحثاً.

أكثر المشاركات

ومن جهته صرح الدكتور خليفة السويدي منسق عام لجان التحكيم وعضو مجلس الامناء، بأن اكثر المشاركات تركزت في ثلاث فئات وهي الطالب والطالب الجامعي المتميز، والمعلم المتميز، والبحث التربوي التطبيقي، لافتا الى ان هناك ارتفاعا بأعداد المشاركات في الدورة الحالية بنسبة 23% عن الدورة السابقة في معظم فئات الجائزة، مفيدا بأن هناك مشاركتين اثنتين من فئة الادارة المركزية المتميزة وهما ادارة الموارد المالية وادارة الانشطة الطلابية بعد عزوف عن المشاركة في العام السابق، ووصلوا للمراحل النهائية ولكنهم لم يفوزا لعدم اكتفاء المعايير المطلوبة، بينما استمر عزوف ادارات المناطق التعليمية عن المشاركة.

52 محكماً

بلغ عدد المحكمين في الدورة السادسة عشرة (52) محكماً من مختلف المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المحلي بالدولة؛ منهم (45) محكماً مواطناً في لجان التحكيم المركزي في الدورة الحالية وبنسبة 86% من اجمالي عدد المحكمين، وتم تشكيل لجنة لتدقيق ومراجعة نتائج الدورة السادسة عشرة على جميع المستويات وبيان مدى استيفائها لشروط الاشتراك ومطابقتها للوائح والنظم المعمول بها في الجائزة.